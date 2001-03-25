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Раздел: Технологии  
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Разработан первый украинский беспилотный автомобиль 

Разработан первый украинский беспилотный автомобиль Беспилотник может передвигаться не только по дорогам, но и по бездорожью.

Конструкторы Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) разработали первый украинский беспилотный автомобиль.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Автомобиль следит за дорогой одновременно с помощью видеокамер, радара и спутниковых систем навигации, а ориентируется на местности с помощью электронных навигационных карт, которые он умеет не только различать, но и дополнять, а при необходимости, составлять собственные.

Как рассказал один из инженеров-конструкторов, участвовавших в разработке автомобиля, сначала дорога изучается людьми: они помечают нюансы, отмечают ямы, светофоры, лежачих полицейских и другие помехи. Затем по маршруту направляется беспилотник, который уже готов к определенным дорожным условиям.

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Получаемые в пути данные автомобиль отправляет на диспетчерский пункт оператору, который в случае необходимости может взять на себя управление беспилотником.
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 Теги: беспилотный автомобиль, Украина

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Сегодня, 19:47 » Автор: Едгар Букмирза
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