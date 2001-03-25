Раздел: Технологии
Разработан первый украинский беспилотный автомобиль
Беспилотник может передвигаться не только по дорогам, но и по бездорожью.
Конструкторы Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) разработали первый украинский беспилотный автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Автомобиль следит за дорогой одновременно с помощью видеокамер, радара и спутниковых систем навигации, а ориентируется на местности с помощью электронных навигационных карт, которые он умеет не только различать, но и дополнять, а при необходимости, составлять собственные.
Как рассказал один из инженеров-конструкторов, участвовавших в разработке автомобиля, сначала дорога изучается людьми: они помечают нюансы, отмечают ямы, светофоры, лежачих полицейских и другие помехи. Затем по маршруту направляется беспилотник, который уже готов к определенным дорожным условиям.
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Получаемые в пути данные автомобиль отправляет на диспетчерский пункт оператору, который в случае необходимости может взять на себя управление беспилотником.
Конструкторы Запорожского автомобилестроительного завода (ЗАЗ) разработали первый украинский беспилотный автомобиль.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.
Автомобиль следит за дорогой одновременно с помощью видеокамер, радара и спутниковых систем навигации, а ориентируется на местности с помощью электронных навигационных карт, которые он умеет не только различать, но и дополнять, а при необходимости, составлять собственные.
Как рассказал один из инженеров-конструкторов, участвовавших в разработке автомобиля, сначала дорога изучается людьми: они помечают нюансы, отмечают ямы, светофоры, лежачих полицейских и другие помехи. Затем по маршруту направляется беспилотник, который уже готов к определенным дорожным условиям.
Читайте также: Volkswagen представил свой первый беспилотный автомобиль
Получаемые в пути данные автомобиль отправляет на диспетчерский пункт оператору, который в случае необходимости может взять на себя управление беспилотником.
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