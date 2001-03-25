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Раздел: Технологии  
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Trailer Valet создали робота, который может поднять 4 тонны веса

Trailer Valet создали робота, который может поднять 4 тонны весаРоботом можно управлять с помощью пульта, но стоить он будет недешево.

Компания Trailer Valet предлагает приобрести робота Trailer Valet’s RVR, который может поднимать до 4 тонн. Маленький помощник не только поднимет трейлер, но переместит и припаркует его.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на grifonsoft.

Trailer Valet показала на видео свою разработку – робота Trailer Valet’s RVR, который станет преданным помощником для любого автомобилиста. Сам робот небольшой и удивляет тем, что может поднимать до 4 тонн. Программа робота позволяет ему не только поднимать тяжёлые вещи, но и менять их месторасположения. Например Trailer Valet’s RVR без труда переместит ваш трейлер и припаркует его. Действиями робота управляет владелец с помощью дистанционного управления.

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Цена такого устройства варьируется от $2100 до $4100 в зависимости от максимального веса, который может осилить робот.

Подобных помощников также предлагает компания The Camper Trolley, которая утверждает, что их роботы могуn перемещать небольшие лодки и самолёты.
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 Теги: Trailer Valet, робот, вес

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Сегодня, 23:13 » Автор: Едгар Букмирза
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