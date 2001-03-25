Вышло новое обновление для iOS

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Также улучшена совместимость с документами Microsoft Office.

На официальном блоге Android компания Google анонсировала выход нового приложения Android Device Manager, которое легко поможет найти потерянный смартфон или заблокировать украденное устройство. Пользователи, знакомые с сервисом Найти iPhone (Find My iPhone), который компания Apple разработала для iOS-устройств, могут