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Раздел: Технологии  
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Вышло новое обновление для iOS

Вышло новое обновление для iOSФункция появилась с выходом нового обновления iOS 11.3.

Компания Apple выпустила новое обновление iOS 11.3. Его ключевым нововведением стала функция отключения замедления iPhone. Отныне пользователи смогут сами контролировать производительность устройств. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.

В настоящее время функция доступна в бета-версии. Однако использовать ее можно, хоть сама Apple и не рекомендует этого делать.

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Сообщается, что функция станет доступной лишь в том случае, если iOS определила наличие проблем с аккумулятором. В случае, если батарея в порядке, система оповестит, что устройство и так работает в режиме максимальной производительности.
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 Теги: iOS, обновление

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Сегодня, 17:44 » Автор: Богдан Процив
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