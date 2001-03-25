Раздел: Технологии
Apple выпустила iOS с функцией отключения замедления iPhone
iOS также предупредит о необходимости замены батареи.
Компания Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
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Отключить замедление смартфона смогут владельцы iPhone 6 и выше (в пункте "аккумулятор" в настройках гаджета). Новую функцию в iOS внедрили из-за скандала с искусственным замедлением скорости работы смартфонов. В конце декабря 2017 года в Apple признали, что намеренно занижают тактовую частоту устройств, объяснив это заботой о сроке эксплуатации гаджетов.
Компания Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.
Читайте также: Продажи iPhone могут рухнуть: известна причина
Отключить замедление смартфона смогут владельцы iPhone 6 и выше (в пункте "аккумулятор" в настройках гаджета). Новую функцию в iOS внедрили из-за скандала с искусственным замедлением скорости работы смартфонов. В конце декабря 2017 года в Apple признали, что намеренно занижают тактовую частоту устройств, объяснив это заботой о сроке эксплуатации гаджетов.
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