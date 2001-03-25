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Раздел: Технологии  
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Apple выпустила iOS с функцией отключения замедления iPhone

Apple выпустила iOS с функцией отключения замедления iPhoneiOS также предупредит о необходимости замены батареи.

Компания Apple выпустила обновление iOS 11.3 для iPhone, iPad и iPod touch. В новой версии у пользователей появилась возможность отключать автоматическое замедление процессора.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на bykvu.com.

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Отключить замедление смартфона смогут владельцы iPhone 6 и выше (в пункте "аккумулятор" в настройках гаджета). Новую функцию в iOS внедрили из-за скандала с искусственным замедлением скорости работы смартфонов. В конце декабря 2017 года в Apple признали, что намеренно занижают тактовую частоту устройств, объяснив это заботой о сроке эксплуатации гаджетов.


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 Теги: Apple, iOS, iPhone

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Сегодня, 19:22 » Автор: Едгар Букмирза
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