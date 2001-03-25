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Турецкие ученые будут работать над сохранением свистящего "птичьего" языка
Язык находится под угрозой полнейшего исчезновения.
Группа турецких ученых запустила проект по созданию алфавита для «птичьего» языка куш дили, на котором люди общаются в северном регионе Черноморского региона Турции. В «птичьем» языке сообщения передаются с помощью свиста, поэтому язык. По данным ЮНЕСКО, около 10 000 человек, в основном в районе Чанакши в провинции Гиресун, используют и понимают этот язык.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Куш дили или птичий язык, как его называют местные жители, в прошлом году был включен в список ЮНЕСКО, как нуждающийся в незамедлительной защите от исчезновения.
Этот язык был создан, чтобы позволить людям общаться через крутые горные долины, но сейчас необходимость в нем угасает, поскольку мобильные телефоны уменьшают потребность изучать его у нового поколения.
Профессор Муса Генч, декан факультета туризма Университета Гиресун, рассказал агентству Anadolu, что проект направлен на «передачу этого культурного наследия будущим поколениям».
«Для этого мы создали рабочую группу для создания алфавита свиста, — сказал Генч.
Он сообщил, что группа ученых, включая музыкантов, а также лингвистов из Университета Гиресуна, посетит деревню Кушкей и начнет создавать алфавит для этого языка.
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Сначала записи языка сначала будут превращены символы, а затем и в буквы.
«Когда проект будет завершен, свистящий язык, который используется для общения местных жителей в регионе, станет более распространенным и используемым на международном уровне языком», — сказал он.
Он сказал, что язык использовался в Гиресуне около 500 лет, и он также использовался в других частях мира в качестве средства коммуникации.
Человеческий голос может достигать расстояния до 500 метров в нормальных условиях, говорит Генч, однако свистящий язык позволяет голосу достигать 30 километров в хороших погодных условиях.
Куш дили является одним из десятков свистящих языков, используемых во всем мире, где гористая местность или густые леса затрудняют связь на расстояниях, например, в Атласских горах Северной Африки, высокогорных районах северного Лаоса или бассейна Амазонки в Бразилии.
Группа турецких ученых запустила проект по созданию алфавита для «птичьего» языка куш дили, на котором люди общаются в северном регионе Черноморского региона Турции. В «птичьем» языке сообщения передаются с помощью свиста, поэтому язык. По данным ЮНЕСКО, около 10 000 человек, в основном в районе Чанакши в провинции Гиресун, используют и понимают этот язык.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на economistua.
Куш дили или птичий язык, как его называют местные жители, в прошлом году был включен в список ЮНЕСКО, как нуждающийся в незамедлительной защите от исчезновения.
Этот язык был создан, чтобы позволить людям общаться через крутые горные долины, но сейчас необходимость в нем угасает, поскольку мобильные телефоны уменьшают потребность изучать его у нового поколения.
Профессор Муса Генч, декан факультета туризма Университета Гиресун, рассказал агентству Anadolu, что проект направлен на «передачу этого культурного наследия будущим поколениям».
«Для этого мы создали рабочую группу для создания алфавита свиста, — сказал Генч.
Он сообщил, что группа ученых, включая музыкантов, а также лингвистов из Университета Гиресуна, посетит деревню Кушкей и начнет создавать алфавит для этого языка.
Читайте также: Ученые хотят создать переводчик с языка животных на человеческий
Сначала записи языка сначала будут превращены символы, а затем и в буквы.
«Когда проект будет завершен, свистящий язык, который используется для общения местных жителей в регионе, станет более распространенным и используемым на международном уровне языком», — сказал он.
Он сказал, что язык использовался в Гиресуне около 500 лет, и он также использовался в других частях мира в качестве средства коммуникации.
Человеческий голос может достигать расстояния до 500 метров в нормальных условиях, говорит Генч, однако свистящий язык позволяет голосу достигать 30 километров в хороших погодных условиях.
Куш дили является одним из десятков свистящих языков, используемых во всем мире, где гористая местность или густые леса затрудняют связь на расстояниях, например, в Атласских горах Северной Африки, высокогорных районах северного Лаоса или бассейна Амазонки в Бразилии.
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