Раздел: Технологии
Прорыв в 3D-печати: ученым удалось напечатать структуру водой
Уникальный принтер действительно печатает водой.
Ученые из американской Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким образом структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов. Варьируя состав наночастиц, жидкости и скорость печати, можно менять геометрию объектов, пишут ученые в Advanced Materials.
Исследователи, используя новый метод, смогли получить несколько различных жидких структур (спиралеобразной или разветвленной формы) длиной вплоть до нескольких метров и диаметром от 10 мкм до 1 мм. Полученные спирали сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.
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По словам ученых, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа и многое другое.
Ученые из американской Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.
За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким образом структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов. Варьируя состав наночастиц, жидкости и скорость печати, можно менять геометрию объектов, пишут ученые в Advanced Materials.
Исследователи, используя новый метод, смогли получить несколько различных жидких структур (спиралеобразной или разветвленной формы) длиной вплоть до нескольких метров и диаметром от 10 мкм до 1 мм. Полученные спирали сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.
Читайте также: Безопасная еда: разработан 3D-принтер для печати пищи. Видео
По словам ученых, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа и многое другое.
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