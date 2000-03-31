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Раздел: Технологии  
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Прорыв в 3D-печати: ученым удалось напечатать структуру водой

Прорыв в 3D-печати: ученым удалось напечатать структуру водойУникальный принтер действительно печатает водой.

Ученые из американской Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли разработали метод 3D-печати водой внутри вязкого силиконового масла.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Буквы.

За счет образования на границе раздела двух жидкостей пленки из поверхностно-активных наночастиц напечатанные таким образом структуры сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов. Варьируя состав наночастиц, жидкости и скорость печати, можно менять геометрию объектов, пишут ученые в Advanced Materials.

Исследователи, используя новый метод, смогли получить несколько различных жидких структур (спиралеобразной или разветвленной формы) длиной вплоть до нескольких метров и диаметром от 10 мкм до 1 мм. Полученные спирали сохраняли устойчивую форму в течение нескольких часов.

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По словам ученых, с помощью предложенного ими метода можно создавать материалы для жидкостной электроники, микрореакторы нужной формы для проведения многофазных реакций или биологического анализа и многое другое.


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 Теги: 3D-печат, вода, структура

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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