Раздел: Технологии
Разработан концепт нового смартфона от Google
Google Pixel 3 должен получить 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.
Пока одни производители готовятся представлять скучные в плане внешнего исполнения смартфоны, дизайнеры развлекают себя тем, что создают концепты. Вот, например, работа, где нам показали Google Pixel 3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Первые два поколения Pixel-фонов не назовешь эталонными продуктами в плане дизайна, которым даже китайские производители не стали подрожать. Кто знает, может быть в этот раз ребятам из корпорации добра не откажет чувство прекрасного и они создадут смартфон, где дизайн станет его сильной стороной.
По мнению энтузиастов, дизайнеры Google точно не будет смотреть в сторону iPhone X при создании своего Pixel 3, а вдохновились идеей срезать боковые рамки и минимизировать отступы на торцах до минимально возможных. Получил концептуальный смартфон двойную тыльную камеру, парочку стереодинамиков и в красный цвет выкрасили кнопку питания.
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Энтузиасты считают, что Google Pixel 3 должен получить 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также поддержку беспроводной зарядки. Отсутствие видимых признаков наличия традиционного сканера отпечатков пальцев, говорит о том, что энтузиасты хотят увидеть дисплейный датчик.
Пока одни производители готовятся представлять скучные в плане внешнего исполнения смартфоны, дизайнеры развлекают себя тем, что создают концепты. Вот, например, работа, где нам показали Google Pixel 3.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.
Первые два поколения Pixel-фонов не назовешь эталонными продуктами в плане дизайна, которым даже китайские производители не стали подрожать. Кто знает, может быть в этот раз ребятам из корпорации добра не откажет чувство прекрасного и они создадут смартфон, где дизайн станет его сильной стороной.
По мнению энтузиастов, дизайнеры Google точно не будет смотреть в сторону iPhone X при создании своего Pixel 3, а вдохновились идеей срезать боковые рамки и минимизировать отступы на торцах до минимально возможных. Получил концептуальный смартфон двойную тыльную камеру, парочку стереодинамиков и в красный цвет выкрасили кнопку питания.
Читайте также: Обнародованы изображения смартфона Google Pixel 2 XL
Энтузиасты считают, что Google Pixel 3 должен получить 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также поддержку беспроводной зарядки. Отсутствие видимых признаков наличия традиционного сканера отпечатков пальцев, говорит о том, что энтузиасты хотят увидеть дисплейный датчик.
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