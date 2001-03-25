» » Разработан концепт нового смартфона от Google
Раздел: Технологии  
0

Разработан концепт нового смартфона от Google

Разработан концепт нового смартфона от GoogleGoogle Pixel 3 должен получить 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.

Пока одни производители готовятся представлять скучные в плане внешнего исполнения смартфоны, дизайнеры развлекают себя тем, что создают концепты. Вот, например, работа, где нам показали Google Pixel 3.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ilenta.com.

Первые два поколения Pixel-фонов не назовешь эталонными продуктами в плане дизайна, которым даже китайские производители не стали подрожать. Кто знает, может быть в этот раз ребятам из корпорации добра не откажет чувство прекрасного и они создадут смартфон, где дизайн станет его сильной стороной.

По мнению энтузиастов, дизайнеры Google точно не будет смотреть в сторону iPhone X при создании своего Pixel 3, а вдохновились идеей срезать боковые рамки и минимизировать отступы на торцах до минимально возможных. Получил концептуальный смартфон двойную тыльную камеру, парочку стереодинамиков и в красный цвет выкрасили кнопку питания.

Читайте также: Обнародованы изображения смартфона Google Pixel 2 XL

Энтузиасты считают, что Google Pixel 3 должен получить 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной, а также поддержку беспроводной зарядки. Отсутствие видимых признаков наличия традиционного сканера отпечатков пальцев, говорит о том, что энтузиасты хотят увидеть дисплейный датчик.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Google, Google Pixel 3, концепт

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 20:21 » Автор: Едгар Букмирза
     39
     0

Похожие новости по теме

Обнародованы новые изображения смартфона Google Pixel XL 2 Обнародованы новые изображения смартфона Google Pixel XL 2

На изображениях показан будущий смартфон Google в серебристом и синем цветах.

Обнародованы изображения смартфона Google Pixel 2 XL Обнародованы изображения смартфона Google Pixel 2 XL

Гаджет получил OLED-экран и процессор Snapdragon 835.

Появилось первое изображение флагманского смартфона Google Pixel 2 Появилось первое изображение флагманского смартфона Google Pixel 2

Гаджет должен получить безрамочный дисплей и двойную камеру.

Google начала тестирование новых смартфонов Pixel Google начала тестирование новых смартфонов Pixel

Портал TechDroid сообщил, что Google начала тестирование смартфонов Pixel второго поколения.

Пользователи жалуются на смартфоны Google Pixel Пользователи жалуются на смартфоны Google Pixel

Владельцы новых смартфонов от Google Pixel и Pixel XL начали жаловаться на проблемы с камерой смартфона.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх