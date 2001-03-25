Раздел: Технологии
Ученые выяснили, что социальные сети вызывают зависимость
«Ломка» по соцсетям проявилась в повышенной раздражительности.
Исследователи из Австралии изучили поведение людей и степень возникающего стресса при использовании соцсетей. Как выяснилось, даже пятидневный отказ от социальных сетей понизил уровень гормона стресса в организмах добровольцев эксперимента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
Участники исследования признавались, что из-за отказа от социальных сетей у них появились симптомы, похожие на абстинентный синдром. «Ломка» по соцсетям проявилась в повышенной раздражительности, неспособности концентрировать внимание и в прочем.
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Специалисты уверены, что социальные сети способны влиять на психологическое здоровье пользователей, поэтому пользоваться ими советуют с большими перерывами. Это позволит не терять связи с родственниками и друзьями, но и не будет способствовать возникновению высокого уровня стресса и привыкания к соцсетям.
Исследователи из Австралии изучили поведение людей и степень возникающего стресса при использовании соцсетей. Как выяснилось, даже пятидневный отказ от социальных сетей понизил уровень гормона стресса в организмах добровольцев эксперимента.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на vlasti.net.
Участники исследования признавались, что из-за отказа от социальных сетей у них появились симптомы, похожие на абстинентный синдром. «Ломка» по соцсетям проявилась в повышенной раздражительности, неспособности концентрировать внимание и в прочем.
Читайте также: Названы продукты, вызывающие зависимость больше всего
Специалисты уверены, что социальные сети способны влиять на психологическое здоровье пользователей, поэтому пользоваться ими советуют с большими перерывами. Это позволит не терять связи с родственниками и друзьями, но и не будет способствовать возникновению высокого уровня стресса и привыкания к соцсетям.
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