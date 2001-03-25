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Раздел: Технологии  
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В российском App Store становятся недоступны VPN-сервисы

В российском App Store становятся недоступны VPN-сервисы Пока рано делать какие-либо выводы.

Из российского App Store пропадают популярные сервисы VPN, об этом сообщил ряд СМИ. При поиске проблемного приложения пользователям отображается уведомление о том, что данный объект недоступен на территории России.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.

Озабоченность некоторых пользователей вызвала недоступность конкретного сервиса — F-Secure Freedome, это приложение разработано финской компанией F-Secure. Комментируя эту ситуацию, разработчики F-Secure Freedome заявили, что они в курсе проблемы, однако понятия не имеют, по каким причинам приложение нельзя загрузить.

Пока рано делать какие-либо выводы, однако все мы помним — несмотря на то, что закон, обязывающий VPN-сервисы блокировать запрещенные в России сайты, действует уже более трех месяцев, ни один из сервисов по факту его не исполняет.

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С Google Play дело обстоит проще — недавно стало известно, что последняя версия официального магазина приложений позволяет пользователям скачивать заблокированные на территории той или иной страны приложения.
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 Теги: App Store, VPN-сервисы

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Сегодня, 23:07 » Автор: Едгар Букмирза
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