Раздел: Технологии
В российском App Store становятся недоступны VPN-сервисы
Пока рано делать какие-либо выводы.
Из российского App Store пропадают популярные сервисы VPN, об этом сообщил ряд СМИ. При поиске проблемного приложения пользователям отображается уведомление о том, что данный объект недоступен на территории России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Озабоченность некоторых пользователей вызвала недоступность конкретного сервиса — F-Secure Freedome, это приложение разработано финской компанией F-Secure. Комментируя эту ситуацию, разработчики F-Secure Freedome заявили, что они в курсе проблемы, однако понятия не имеют, по каким причинам приложение нельзя загрузить.
Пока рано делать какие-либо выводы, однако все мы помним — несмотря на то, что закон, обязывающий VPN-сервисы блокировать запрещенные в России сайты, действует уже более трех месяцев, ни один из сервисов по факту его не исполняет.
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С Google Play дело обстоит проще — недавно стало известно, что последняя версия официального магазина приложений позволяет пользователям скачивать заблокированные на территории той или иной страны приложения.
Из российского App Store пропадают популярные сервисы VPN, об этом сообщил ряд СМИ. При поиске проблемного приложения пользователям отображается уведомление о том, что данный объект недоступен на территории России.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на hvylya.net.
Озабоченность некоторых пользователей вызвала недоступность конкретного сервиса — F-Secure Freedome, это приложение разработано финской компанией F-Secure. Комментируя эту ситуацию, разработчики F-Secure Freedome заявили, что они в курсе проблемы, однако понятия не имеют, по каким причинам приложение нельзя загрузить.
Пока рано делать какие-либо выводы, однако все мы помним — несмотря на то, что закон, обязывающий VPN-сервисы блокировать запрещенные в России сайты, действует уже более трех месяцев, ни один из сервисов по факту его не исполняет.
Читайте также: В App Store появился новый раздел с приложениями
С Google Play дело обстоит проще — недавно стало известно, что последняя версия официального магазина приложений позволяет пользователям скачивать заблокированные на территории той или иной страны приложения.
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