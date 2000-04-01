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Раздел: Технологии  
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Украинская студентка создала "умный" гаджет

Украинская студентка создала "умный" гаджетРаботает эта программа так – человек надевает перчатку.

Тернопольская студентка, выпускница технического колледжа создала гаджет, который сможет переводить язык жестов.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rbc.ua.

Тернопольская студентка, 19-летняя Тамара Вощило создала программу и рукавицу, которые переводят язык жестов. Чтобы перчатка работала, нужна специальная программа, которую Тамара написала с помощью своего преподавателя Андрея Недошитко.

"Перед использованием нужно включить bluetoоth на телефоне и создать пару между этими двумя устройствами. На каждом пальце есть датчик. Микроконтроллер считывает данные с датчиков, обрабатывает информацию и передает ее на мобильный телефон", – объясняет студентка. Каждый жест имеет свой порядковый номер, который одновременно записан и в программе, и в перчатке.

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В ответ на жест, в телефон приходит номер, и тогда можно услышать фразу, которая закреплена за этим номером. Жесты и номера каждый может запрограммировать под себя.
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Сегодня, 00:01 » Автор: Едгар Букмирза
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