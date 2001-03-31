Раздел: Технологии
Рассекречен смартфон Moto Z3 Play с 6,1-дюймовым дисплеем
Анонс новинки может состояться во втором квартале.
На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнародованы документы, раскрывающие ключевые технические характеристики смартфона Moto с обозначением XT1929, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Сообщается, что на коммерческом рынке устройство дебютирует под именем Moto Z3 Play. Его основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
Покупатели новинки смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт. Объём оперативной памяти в обоих случаях равен 4 Гбайт.
В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, в состав которой входят сенсоры с 12 и 8 млн пикселей. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.
Экран имеет размер 6,1 дюйма по диагонали. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система — Android 8.х Oreo.
Ранее в Интернете появились изображения футляров для Moto Z3 Play. Они говорят о том, что дактилоскопический сканер расположен в боковой части. Есть порт USB Type-C, тогда как 3,5-миллиметровое гнездо для наушников отсутствует.
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Анонс новинки может состояться во втором квартале. Цена ожидается на уровне 450–500 долларов США.
На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнародованы документы, раскрывающие ключевые технические характеристики смартфона Moto с обозначением XT1929, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.
Сообщается, что на коммерческом рынке устройство дебютирует под именем Moto Z3 Play. Его основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.
Покупатели новинки смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт. Объём оперативной памяти в обоих случаях равен 4 Гбайт.
В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, в состав которой входят сенсоры с 12 и 8 млн пикселей. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.
Экран имеет размер 6,1 дюйма по диагонали. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система — Android 8.х Oreo.
Ранее в Интернете появились изображения футляров для Moto Z3 Play. Они говорят о том, что дактилоскопический сканер расположен в боковой части. Есть порт USB Type-C, тогда как 3,5-миллиметровое гнездо для наушников отсутствует.
Читайте также: Xiaomi анонсирует смартфон на платформе Helio P60
Анонс новинки может состояться во втором квартале. Цена ожидается на уровне 450–500 долларов США.
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