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Раздел: Технологии  
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Рассекречен смартфон Moto Z3 Play с 6,1-дюймовым дисплеем

Рассекречен смартфон Moto Z3 Play с 6,1-дюймовым дисплеемАнонс новинки может состояться во втором квартале.

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) обнародованы документы, раскрывающие ключевые технические характеристики смартфона Moto с обозначением XT1929, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 3dnews.ru.

Сообщается, что на коммерческом рынке устройство дебютирует под именем Moto Z3 Play. Его основой служит процессор Qualcomm Snapdragon 636. Он содержит восемь 64-битных ядер Qualcomm Kryo 260 с тактовой частотой до 1,8 ГГц, графический ускоритель Qualcomm Adreno 509 и сотовый модем Snapdragon X12 LTE со скоростью передачи данных до 600 Мбит/с.

Покупатели новинки смогут выбирать между версиями с флеш-накопителем вместимостью 32 и 64 Гбайт. Объём оперативной памяти в обоих случаях равен 4 Гбайт.

В тыльной части корпуса располагается сдвоенная камера, в состав которой входят сенсоры с 12 и 8 млн пикселей. Фронтальная камера полагается на 5-мегапиксельный датчик.

Экран имеет размер 6,1 дюйма по диагонали. За питание отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система — Android 8.х Oreo.

Ранее в Интернете появились изображения футляров для Moto Z3 Play. Они говорят о том, что дактилоскопический сканер расположен в боковой части. Есть порт USB Type-C, тогда как 3,5-миллиметровое гнездо для наушников отсутствует.

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Анонс новинки может состояться во втором квартале. Цена ожидается на уровне 450–500 долларов США.

Рассекречен смартфон Moto Z3 Play с 6,1-дюймовым дисплеем
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 Теги: Moto Z3 Play, смартфон

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Сегодня, 12:53 » Автор: Богдан Процив
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