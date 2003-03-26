Покупатели хотят, чтобы Samsung отказалась от изогнутых дисплеев

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Опубликовано о GIF одного из пользователей с демонстрацией проблемы.

Многие пользователи скептически отнеслись к появлению смартфонов с изогнутыми дисплеями LG G Flex и Samsung Galaxy Round. Большинство назвало изогнутые корпуса устройств маркетинговым приемом, который в себе не несет практически никакой пользы, а рассчитан на демонстрацию технологических возможностей производителей.