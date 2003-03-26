Microsoft может стать компанией «на триллион долларов»

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Корпорация Microsoft сообщила, что ее главный исполнительный директор Стив Балмер (Стивен Энтони Балмер Steven Anthony Ballmer) покидает свой пост. Балмер должен уйти в отставку в течение ближайших 12 месяцев. За это время он еще продолжит управлять Microsoft и поможет компании найти нового генерального директора.