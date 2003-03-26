» » Microsoft может стать компанией «на триллион долларов»
Раздел: Технологии  
0

Microsoft может стать компанией «на триллион долларов»

Microsoft может стать компанией «на триллион долларов»Акции корпорации прибавили более 7%.

Акции Microsoft резко прибавили на торгах после прогнозов, озвученных аналитиками Morgan Stanley: по их мнению, софтверная корпорация в течение года может стать компанией с капитализацией в триллион долларов. Аналитики ожидают, что стоимость акций Microsoft составит $130, что на 45% выше текущих показателей.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на finance.ua.

Эксперты чрезвычайно оптимистичны в отношении «облачных» сервисов Microsoft. Это касается, в первую очередь, пакета Office 365 и платформы Azure. На Wall Street уверены, что Сатья Наделла, нынешний глава Microsoft, избрал верную стратегию развития, которая позволит в течение ближайших лет наращивать продажи и доход примерно на 10%.

Читайте также: Эксперт назвал компанию, капитализация которой скоро перевалит за 1 триллион долларов

На момент отчета рыночная капитализация Microsoft составляла $707 млрд, Amazon — $733 млрд, Apple — $849 млрд.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Microsoft, доллар

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:23 » Автор: Едгар Букмирза
     573
     0

Похожие новости по теме

Microsoft анонсировал масштабную реорганизацию бизнеса Microsoft анонсировал масштабную реорганизацию бизнеса

Цель реорганизации - переориентировать бизнес на сферу облачных технологий

Microsoft установила впечатляющий рекорд Microsoft установила впечатляющий рекорд

Акции гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за прошлый финквартал.

Microsoft купила социальную сеть LinkedIn Microsoft купила социальную сеть LinkedIn

В планах LinkedIn интегрироваться в продукты Microsoft.

Microsoft может обанкротиться из-за падения продаж компьютеров Microsoft может обанкротиться из-за падения продаж компьютеров

Прибыль Microsoft катастрофически падает.

Глава Microsoft Стив Балмер уходит в отставку Глава Microsoft Стив Балмер уходит в отставку

Корпорация Microsoft сообщила, что ее главный исполнительный директор Стив Балмер (Стивен Энтони Балмер Steven Anthony Ballmer) покидает свой пост. Балмер должен уйти в отставку в течение ближайших 12 месяцев. За это время он еще продолжит управлять Microsoft и поможет компании найти нового генерального директора.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх