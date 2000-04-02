Раздел: Технологии
В Сети появилась информация о ценах OnePlus 6
Презентация китайского гаджета должна состояться в апреле текущего года.
В Сети была опубликована новая информация о будущем флагмане китайского производителя OnePlus 6. В частности - была названа стоимость модификаций устройств флагманской линейки. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Издание сообщает, ссылаясь на источник, что флагман этого года будет стоить дороже. Базовая версия с 64 ГБ внутренней памяти обойдется покупателю в 523 доллара.
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Смартфон с объемом памяти 128 ГБ будет стоить 602 доллара, а с 256 ГБ - 697 долларов.
В Сети была опубликована новая информация о будущем флагмане китайского производителя OnePlus 6. В частности - была названа стоимость модификаций устройств флагманской линейки. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на korrespondent.net.
Издание сообщает, ссылаясь на источник, что флагман этого года будет стоить дороже. Базовая версия с 64 ГБ внутренней памяти обойдется покупателю в 523 доллара.
Читайте также: Стало известно, когда выйдет Samsung Gear S4
Смартфон с объемом памяти 128 ГБ будет стоить 602 доллара, а с 256 ГБ - 697 долларов.
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