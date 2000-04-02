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Раздел: Технологии  
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Samsung создали антирекламу телевизоров LG

Samsung создали антирекламу телевизоров LG LG Electronics уже отправила официальное сообщение партнерам Samsung.

Компания Samsung создала рекламный ролик, в котором показала минусы OLED-телевизоров в противовес своим телевизорам QLED.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на itechua.com.

Как известно, Samsung прекратила выпускать OLED-телевизоры и начала продавать телевизоры QLED. При этом компания LG, которая вложила значительные инвестиции в технологию OLED для телевизоров, начала получать результат. Поэтому LG получила преимущество на рынке премиум-ТВ. Samsung, похоже, чувствует конкуренцию со стороны телевизоров LG с OLED и теперь прибегает к антирекламе.

При этом LG Electronics в Таиланде и Малайзии уже отправила официальное сообщение партнерам Samsung, чтобы остановить эту рекламную кампанию.

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В частности, в LG были возмущены рекламой от Samsung, в которой перечислены преимущества телевизоров QLED, и утверждается, что они не загораются, в отличие от OLED-телевизоров. В рекламе также показаны некоторые фотографии OLED-телевизоров со сгоревшими экранами.

При этом в Samsung отказались снять рекламу, заявив, что они просто пытаются информировать клиентов о проблемах OLED TV.


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 Теги: LG Electronics, Samsung, телевизор

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Вчера, 23:58 » Автор: Едгар Букмирза
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