» » Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнее
Раздел: Технологии  
0

Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнее

Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнееApple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов.

Несмотря на на то, что именно компания Apple ввела моду на личных голосовых помощников, ее собственный помощник по имени Siri никогда не отличался умом и сообразительностью. Похоже, что яблочная корпорация собирается бросить все силы на исправление этой досадной оплошности.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Специалисты Thinkum сообщают, что Apple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов, которые займутся работой над Siri. В конце марта 2018 года Apple открыла довольно много вакансий, так или иначе связанных с работой голосового ассистента. За весь 2017 год был нанят всего 71 специалист в данной области, тогда как на конец первого квартала текущего года создано уже 142 новых рабочих места.

Читайте также: Siri назвала дату следующей презентации Apple

Расширение возможностей голосового управления особенно важно в свете выхода умной колонки HomePod.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Apple, Siri

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:27 » Автор: Едгар Букмирза
     312
     0

Похожие новости по теме

Компания Apple собирается создать новую версию собственных легендарных наушников Компания Apple собирается создать новую версию собственных легендарных наушников

Отмечается, что версия будет слегка улучшенной, но полного апгрейда ждать не следует.

Создан сайт со всеми командами Siri Создан сайт со всеми командами Siri

Всего разработчики собрали 489 команд, которые для удобства разделили на категории.

Siri установят на компьютеры Apple Siri установят на компьютеры Apple

"Яблочные" компьютеры оснастят помощником Siri.

У Siri появится многофункциональный конкурент У Siri появится многофункциональный конкурент

Создатели Siri представили нового голосового помощника.

Siri назвала дату следующей презентации Apple Siri назвала дату следующей презентации Apple

Очередная ежегодная конференция Apple для разработчиков – WWDC – пройдет с 13 по 17 июня.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите текст с изображения: *


наверх