Раздел: Технологии
Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнее
Apple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов.
Несмотря на на то, что именно компания Apple ввела моду на личных голосовых помощников, ее собственный помощник по имени Siri никогда не отличался умом и сообразительностью. Похоже, что яблочная корпорация собирается бросить все силы на исправление этой досадной оплошности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Специалисты Thinkum сообщают, что Apple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов, которые займутся работой над Siri. В конце марта 2018 года Apple открыла довольно много вакансий, так или иначе связанных с работой голосового ассистента. За весь 2017 год был нанят всего 71 специалист в данной области, тогда как на конец первого квартала текущего года создано уже 142 новых рабочих места.
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Расширение возможностей голосового управления особенно важно в свете выхода умной колонки HomePod.
Несмотря на на то, что именно компания Apple ввела моду на личных голосовых помощников, ее собственный помощник по имени Siri никогда не отличался умом и сообразительностью. Похоже, что яблочная корпорация собирается бросить все силы на исправление этой досадной оплошности.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Специалисты Thinkum сообщают, что Apple на данный момент собирается нанять более 142 специалистов, которые займутся работой над Siri. В конце марта 2018 года Apple открыла довольно много вакансий, так или иначе связанных с работой голосового ассистента. За весь 2017 год был нанят всего 71 специалист в данной области, тогда как на конец первого квартала текущего года создано уже 142 новых рабочих места.
Читайте также: Siri назвала дату следующей презентации Apple
Расширение возможностей голосового управления особенно важно в свете выхода умной колонки HomePod.
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