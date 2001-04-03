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Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнее

Apple наймёт больше сотрудников, чтобы сделать Siri умнее

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Создан сайт со всеми командами Siri Всего разработчики собрали 489 команд, которые для удобства разделили на категории.