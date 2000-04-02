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Раздел: Технологии  
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Ученые разработали невидимый камуфляж

Ученые разработали невидимый камуфляжВ таком камуфляже человек сможет стать невидимым.

Американские исследователи из Калифорнийского университета представили новую разработку – материал, который не видят сенсоры и камеры ночного видения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

Инновационный материал способен быть незаметным для инфракрасных камер и даже тепловизоров. Он подстраивается под температуру окружающей среды, отражая свет в инфракрасном диапазоне. Материал в виде клейкой ленты, в составе которой алюминий и пластик. Клейкую ленту можно наносить не только на ткань, но и на другие типы поверхностей.

Такой способ маскировки ученые позаимствовали у… кальмаров, которые в случае опасности меняют свой цвет и становятся почти невидимыми. Это происходит благодаря тому, что кальмары сокращают мышцы, содержащие пигмент. В результате кальмар отражает окружающий свет, а сам остается незамеченным.

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По словам ученых, им удалось изобрести материал, который может отражать тепло, подобно тому, как кожа кальмара может отражать свет. Если изобретение будет запатентовано и производство ленты обретет промышленные масштабы, то, вероятно, материал-невидимка найдет применение в военной отрасли – для маскировки войск, техники, космических аппаратов и даже зданий.
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 Теги: камуфляж, разработка, невидимость

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Сегодня, 20:32 » Автор: Едгар Букмирза
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