Ученые разработали невидимый камуфляж

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Согласно исследованиям ученых Калифорнийского университета Сан-Диего, большую перспективу в отрасли разработки средств индивидуальной защиты имеет созданный ними материал – специальная нанопена, которую можно использовать не только для производства особо прочных бронежилетов, а и для защиты техники и зданий от попадания