Раздел: Технологии
Ученые разработали невидимый камуфляж
В таком камуфляже человек сможет стать невидимым.
Американские исследователи из Калифорнийского университета представили новую разработку – материал, который не видят сенсоры и камеры ночного видения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Инновационный материал способен быть незаметным для инфракрасных камер и даже тепловизоров. Он подстраивается под температуру окружающей среды, отражая свет в инфракрасном диапазоне. Материал в виде клейкой ленты, в составе которой алюминий и пластик. Клейкую ленту можно наносить не только на ткань, но и на другие типы поверхностей.
Такой способ маскировки ученые позаимствовали у… кальмаров, которые в случае опасности меняют свой цвет и становятся почти невидимыми. Это происходит благодаря тому, что кальмары сокращают мышцы, содержащие пигмент. В результате кальмар отражает окружающий свет, а сам остается незамеченным.
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По словам ученых, им удалось изобрести материал, который может отражать тепло, подобно тому, как кожа кальмара может отражать свет. Если изобретение будет запатентовано и производство ленты обретет промышленные масштабы, то, вероятно, материал-невидимка найдет применение в военной отрасли – для маскировки войск, техники, космических аппаратов и даже зданий.
Американские исследователи из Калифорнийского университета представили новую разработку – материал, который не видят сенсоры и камеры ночного видения. Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Инновационный материал способен быть незаметным для инфракрасных камер и даже тепловизоров. Он подстраивается под температуру окружающей среды, отражая свет в инфракрасном диапазоне. Материал в виде клейкой ленты, в составе которой алюминий и пластик. Клейкую ленту можно наносить не только на ткань, но и на другие типы поверхностей.
Такой способ маскировки ученые позаимствовали у… кальмаров, которые в случае опасности меняют свой цвет и становятся почти невидимыми. Это происходит благодаря тому, что кальмары сокращают мышцы, содержащие пигмент. В результате кальмар отражает окружающий свет, а сам остается незамеченным.
Читайте также: Для ВСУ создали «невидимый камуфляж»
По словам ученых, им удалось изобрести материал, который может отражать тепло, подобно тому, как кожа кальмара может отражать свет. Если изобретение будет запатентовано и производство ленты обретет промышленные масштабы, то, вероятно, материал-невидимка найдет применение в военной отрасли – для маскировки войск, техники, космических аппаратов и даже зданий.
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