Раздел: Технологии
Google Chrome сканирует пользовательские файлы на Windows
Проверка происходит только раз в неделю.
Эксперт по кибербезопасности, сотрудница компании SecurityScorecard Келли Шортридж заметила, что Google Chrome сканирует практически все файлы на компьютере на базе Windows, даже файлы в папке «Мои документы».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
В прошлом году во время очередного обновления Google встроила в свой браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ, которые могут нанести какой-либо урон браузеру. При этом Chrome Cleanup Tool в качество ПО использует систему от производителя антивирусов ESET.
Сообщение Шортридж вызвало резонанс в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook. «Никто не любит сюрпризов. Все боятся „большого брата“, тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко — браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой», — прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.
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При этом в разделе «Информация» браузера Chrome говорится, что сервис «периодически проверяет ваше устройство на предмет обнаружения потенциально нежелательного программного обеспечения» с января 2017 года. При этом, отмечает издание, проверка происходит только раз в неделю. ««Для почти всех пользователей эти проверки являются безобидными. А для тех, кто обеспокоен тем, что Google видит некоторые метаданные, могу лишь посоветовать не запускать браузер Google в первую очередь», — прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грутен.
Эксперт по кибербезопасности, сотрудница компании SecurityScorecard Келли Шортридж заметила, что Google Chrome сканирует практически все файлы на компьютере на базе Windows, даже файлы в папке «Мои документы».
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rusjev.net.
В прошлом году во время очередного обновления Google встроила в свой браузер Chrome инструмент Chrome Cleanup Tool, предназначенный для сканирования компьютера на предмет вирусов и вредоносных программ, которые могут нанести какой-либо урон браузеру. При этом Chrome Cleanup Tool в качество ПО использует систему от производителя антивирусов ESET.
Сообщение Шортридж вызвало резонанс в социальных сетях, особенно после недавнего скандала вокруг утечки данных 50 млн пользователей социальной сети Facebook. «Никто не любит сюрпризов. Все боятся „большого брата“, тем более, что технологические гиганты все чаще заходят слишком далеко — браузер просматривает файлы, абсолютно не связанные с его работой», — прокомментировал Харун Меер, основатель консалтинговой фирмы Thinkst.
Читайте также: В новой версии Google Chrome должна появиться интересная функция
При этом в разделе «Информация» браузера Chrome говорится, что сервис «периодически проверяет ваше устройство на предмет обнаружения потенциально нежелательного программного обеспечения» с января 2017 года. При этом, отмечает издание, проверка происходит только раз в неделю. ««Для почти всех пользователей эти проверки являются безобидными. А для тех, кто обеспокоен тем, что Google видит некоторые метаданные, могу лишь посоветовать не запускать браузер Google в первую очередь», — прокомментировал редактор Virus Bulletin и организатор одной из антивирусных конференций в мире Мартин Грутен.
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