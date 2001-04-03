Раздел: Технологии
В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+
Одной из ключевых особенностей устройства является наличие четырех камер.
В Сети рассекретили внешний вид флагманского смартфона HTC U12+. Ожидается, что новинка будет представлена в мае текущего года. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ожидается, что флагман получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной. Гаджет также получит защиту от воды по стандарту IP68.
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Обе камеры флагмана - фронтальная и основная - будут двойными. Однако подробностей о них пока нет.
В Сети рассекретили внешний вид флагманского смартфона HTC U12+. Ожидается, что новинка будет представлена в мае текущего года. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Ожидается, что флагман получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной. Гаджет также получит защиту от воды по стандарту IP68.
Читайте также: Появилось фото готовящихся к выпуску смартфонов Meizu 15 и Meizu 15 Plus
Обе камеры флагмана - фронтальная и основная - будут двойными. Однако подробностей о них пока нет.
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