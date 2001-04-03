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Раздел: Технологии  
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В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+

В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+Одной из ключевых особенностей устройства является наличие четырех камер.

В Сети рассекретили внешний вид флагманского смартфона HTC U12+. Ожидается, что новинка будет представлена в мае текущего года. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Ожидается, что флагман получит 6-дюймовый дисплей с разрешением 2880×1440 пикселей. Задняя панель, вероятно, будет стеклянной. Гаджет также получит защиту от воды по стандарту IP68.

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Обе камеры флагмана - фронтальная и основная - будут двойными. Однако подробностей о них пока нет.

В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+
В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+
В Сети рассекретили внешний вид HTC U12+
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Сегодня, 11:17 » Автор: Богдан Процив
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