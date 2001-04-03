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Раздел: Технологии  
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Xiaomi выпустила беспроводной пылесос

Xiaomi выпустила беспроводной пылесосОфициальная цена пылесоса в Китае довольно бюджетная – 240 долларов (6300 гривен).

Китайская компания Xiaomi выпустила еще одну новинку – Xiaomi Roidmi Handheld Wireless Vacuum Cleaner или Roidmi F8. Это беспроводной пылесос, который имеет большую мощность всасывания и может выполнять много функций.

Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Кстати, новинка уже завоевала награду iF Design Award 2018 за выдающиеся достижения в области дизайна.

Так, Roidmi F8 оснащен мощным мотором, который выполняет 100 тысяч оборотов в минуту. Следовательно, мощность всасывания достигает 115 Вт, при этом потребление электричества не превышает 415 Вт.

Вес Xiaomi Roidmi F8 – 1,5 килограмма, а если установить электрическую щетку, то он увеличится до 2,5 килограмма.

В основной насадке встроена специальная светодиодная подсветка, что позволяет убирать в темных углах.

Пылесос от Xiaomi можно подключить к смартфону с помощью соответствующего приложения на базе iOS и Android. Так, на смартфоне можно увидеть информацию о степени износа HEPA-фильтра, заполненности пылесборника, заряде батареи, а также настраивать другие параметры, например мощность всасывания.

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Официальная цена пылесоса в Китае довольно бюджетная – 240 долларов (6300 гривен).
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 Теги: Xiaomi, пылесос

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Сегодня, 12:48 » Автор: Богдан Процив
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