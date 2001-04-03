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Раздел: Технологии  
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Mozilla презентовала браузер Firefox для виртуальной реальности

Mozilla презентовала браузер Firefox для виртуальной реальностиРазработчики показали работу браузера в шлеме Vive Focus.

Mozilla представила браузер Firefox Reality, который используют в автономных шлемах виртуальной и дополненной реальности. Этот браузер кроссплатформенный и имеет открытый исходный код.

Об этом говорится в блоге проекта, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Как сказано в сообщении, приложения для устройств виртуальной и дополненной реальности требуют большой вычислительной мощности, поэтому разработчикам приходится оптимизировать их. Кроме этого, браузеры сами по себе потребляют много ресурсов при загрузке современных сайтов.

Поэтому Mozilla решили создать версию браузера Firefox, оптимизированную для VR- и AR-устройств. В новом браузере будет использоваться экспериментальный движок Servo. Этот движок может распараллелить основные действия на множество изолированных потоков, поэтому лучше подходит для использования на многоядерных мобильных системах.

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Для наглядности, разработчики показали работу браузера в шлеме Vive Focus. На записи можно видеть, что интерфейс напоминает обычный браузер, а управляется он с помощью VR-контроллера.

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 Теги: Mozilla Firefox, браузер, видео

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Сегодня, 15:38 » Автор: Богдан Процив
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