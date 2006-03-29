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Раздел: Технологии  
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Xiaomi назвала дату презентации игрового смартфона Black Shark

Xiaomi назвала дату презентации игрового смартфона Black SharkОсновой новинки послужит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385.

Компания Xiaomi подтвердила свои инвестиции в компанию Black Shark Gaming Phone Company и обещает представить смартфон от суббренда уже 13 апреля.

Вероятно, игровой телефон выйдет под брендом Mi, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Китайский аналитик Сан Чангху сообщает, что смартфон представят на специальном мероприятии в Пекине. Изготовителями игрового смартфона будет значиться компания Nanchang Black Shark Technology Co. Ltd, однако, возможно, гаджет выпустят под брендом Mi.

Основой новинки послужит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 845 с восемью ядрами Kryo 385 с тактовой частотой до 2,8 ГГц, графическим ускорителем Adreno 630 и сотовым модемом Snapdragon X20 LTE.

Новинка должна получить дисплей с соотношением сторон 18:9 и разрешением Full HD+ (2160×1080 точек) с частотой обновления 120 Гц. По слухам, геймерский смартфон будет выпущен в трех вариантах: 6 ГБ / 128 ГБ, 8 ГБ / 128 ГБ и 8 ГБ / 256 ГБ. Также смартфон получит технологию быстрой зарядки Quick Charge 3.0.

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В качестве программной платформы будет применяться операционная система Android 8.0 Oreo. Специализированный центр Shark Space предоставит доступ к игровым функциям и разнообразным геймерским настройкам.
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 Теги: Xiaomi, Black Shark

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Сегодня, 17:23 » Автор: Богдан Процив
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