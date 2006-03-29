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Раздел: Технологии  
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YouTube вместе с Wikipedia начинает борьбу с фейками

YouTube вместе с Wikipedia начинает борьбу с фейкамиДля примера сотрудниками YouTube была выбрана одна из любимых многими тема о высадке «Аполлона» на Луне.

Wikipedia и YouTube ополчились против мракобесия и конспирологических теорий. Было принято решение, что модераторы YouTube к каждому сомнительному видео (например, заключение о том, что Земля плоская) будут прикреплять ссылку на статью в Wikipedia, опровергающую ложные факты.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на socportal.info.

Боксы с информацией будут иметь место только в самых резонансных случаях, их списки были взяты из википедии. YouTube планирует показать свою точку зрения на точку зрения о подозрительных известных событиях.

Конспирологи считают, то этого не было, они придерживаются мнения, что Стенли Кубрик действовал строго по заданию правительства США и срежиссировал данное событие.

Вас затронула шумиха о том, что Земля плоская? Нет? Вы пропустили много интересного. Если коротко, то несколько лет назад группа пользователей-троллей начала снабжать Интернет ложными фактами о том, что Земля плоская, якобы Галилей и NASA всё выдумали и внушили всем своё мнение. Несмотря на то, что все аргументы были сомнительными и в ложных фактах не учтены базовые законы физики, нашлись поклонники данной теории.

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И с каждым днём их становится всё больше, так как видео на YouTube на данную тему собирают уже миллионы просмотров. Если в поисковике Google ввести запрос «Земля круглая», то в числе первых сайтов будут те, в которых содержатся доказательства о круглой форме Земли. В 2017 году в Каролине была проведена конференция на тему плоской Земли, билет на данное мероприятие стоил 249$.
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 Теги: YouTube, Wikipedia, фейк

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Сегодня, 19:19 » Автор: Едгар Букмирза
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