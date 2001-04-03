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Раздел: Технологии  
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Блокировка Telegram: в России начали официально судить пользователей

Блокировка Telegram: в России начали официально судить пользователей Мужчину судят за экстремистские действия.

Фигурантом дела стал юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков. Если дело дойдёт до приговора, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения призывы к несогласованным митингам с касками и «коктейлями Молотова», которые писал не он.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.

Обвинение было предъявлено во Владивостоке по статье 280.2 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет) в марте. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО и будет там минимум до середины мая. Однако всё началось гораздо раньше.

13 июня 2017 года Дмитрий Третьяков переслал в чат сторонников Алексея Навального запись из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко. Как заявила сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Валентина Дехтяренко, «Бабченко в свойственной ему манере рассказывал, как нужно правильно митинговать». Однако правоохранители нашли там намного больше.

Третьяков, действуя умышленно, являясь участником группового чата «Операция „Утка“» (596 участников), публично разместил в открытом доступе для неограниченного числа лиц текстовое сообщение, которое, в соответствие с заключением специалиста, является призывом-воззванием к осуществлению экстремистской деятельности

Действия, указанные в тексте, характеризуются глаголами «протестовать», «готовить (людей)», готовиться противостоять, «драться (с ментами)», «жечь (автозаки)»

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Кроме этого, эксперты обнаружили сравнение с войной во фразе «война план покажет», а сами высказывания назвали «описанием программы действий и побуждение к ним». Они заявили, что Третьяков, исходя из сопроводительного комментария, «полностью согласен» с записью.

Третьякова задержали 14 марта, а уже 16 марта его арестовали на два месяца. При этом 4 апреля Приморский краевой суд отклонил жалобу на его арест. Сам Третьяков не признал своей вины.
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 Теги: Telegram, Россия, суд, экстремизм

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Сегодня, 20:23 » Автор: Едгар Букмирза
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