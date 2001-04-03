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Блокировка Telegram: в России начали официально судить пользователей
Мужчину судят за экстремистские действия.
Фигурантом дела стал юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков. Если дело дойдёт до приговора, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения призывы к несогласованным митингам с касками и «коктейлями Молотова», которые писал не он.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Обвинение было предъявлено во Владивостоке по статье 280.2 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет) в марте. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО и будет там минимум до середины мая. Однако всё началось гораздо раньше.
13 июня 2017 года Дмитрий Третьяков переслал в чат сторонников Алексея Навального запись из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко. Как заявила сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Валентина Дехтяренко, «Бабченко в свойственной ему манере рассказывал, как нужно правильно митинговать». Однако правоохранители нашли там намного больше.
Третьяков, действуя умышленно, являясь участником группового чата «Операция „Утка“» (596 участников), публично разместил в открытом доступе для неограниченного числа лиц текстовое сообщение, которое, в соответствие с заключением специалиста, является призывом-воззванием к осуществлению экстремистской деятельности
Действия, указанные в тексте, характеризуются глаголами «протестовать», «готовить (людей)», готовиться противостоять, «драться (с ментами)», «жечь (автозаки)»
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Кроме этого, эксперты обнаружили сравнение с войной во фразе «война план покажет», а сами высказывания назвали «описанием программы действий и побуждение к ним». Они заявили, что Третьяков, исходя из сопроводительного комментария, «полностью согласен» с записью.
Третьякова задержали 14 марта, а уже 16 марта его арестовали на два месяца. При этом 4 апреля Приморский краевой суд отклонил жалобу на его арест. Сам Третьяков не признал своей вины.
Фигурантом дела стал юрист из Приморского края Дмитрий Третьяков. Если дело дойдёт до приговора, ему может грозить до 5 лет тюремного заключения призывы к несогласованным митингам с касками и «коктейлями Молотова», которые писал не он.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Технот.
Обвинение было предъявлено во Владивостоке по статье 280.2 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности через интернет) в марте. Сейчас Дмитрий находится в СИЗО и будет там минимум до середины мая. Однако всё началось гораздо раньше.
13 июня 2017 года Дмитрий Третьяков переслал в чат сторонников Алексея Навального запись из Telegram-канала журналиста Аркадия Бабченко. Как заявила сотрудница правозащитного направления «Открытой России» Валентина Дехтяренко, «Бабченко в свойственной ему манере рассказывал, как нужно правильно митинговать». Однако правоохранители нашли там намного больше.
Третьяков, действуя умышленно, являясь участником группового чата «Операция „Утка“» (596 участников), публично разместил в открытом доступе для неограниченного числа лиц текстовое сообщение, которое, в соответствие с заключением специалиста, является призывом-воззванием к осуществлению экстремистской деятельности
Действия, указанные в тексте, характеризуются глаголами «протестовать», «готовить (людей)», готовиться противостоять, «драться (с ментами)», «жечь (автозаки)»
Читайте также: Число пользователей Telegram достигло рекорднй планки
Кроме этого, эксперты обнаружили сравнение с войной во фразе «война план покажет», а сами высказывания назвали «описанием программы действий и побуждение к ним». Они заявили, что Третьяков, исходя из сопроводительного комментария, «полностью согласен» с записью.
Третьякова задержали 14 марта, а уже 16 марта его арестовали на два месяца. При этом 4 апреля Приморский краевой суд отклонил жалобу на его арест. Сам Третьяков не признал своей вины.
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