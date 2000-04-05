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Раздел: Технологии  
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В Snapchat появится новая полезная функция

В Snapchat появится новая полезная функцияФункция начнет внедряться в международном масштабе на текущей неделе.

Разработчики популярного приложения Snapchat выпустили обновление, добавляющее интересные новые возможности. Во-первых, речь идет о групповых видеозвонках.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Пользователь может запустить видеоконференцию с 16 друзьями одновременно. Для этого достаточно нажать на пиктограммку видеокамеры в групповом чате. Участники чата получат оповещения с приглашением присоединиться к видкозвонку.

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Ещё одно новшество — Mentions (упоминания). Mentions позволяют ставить теги-ссылки на друзей в своих историях, почти как в Twitter или Facebook. Если набрать @ИмяПользоввателя в вопросе, то нужный пользователь будет оповещен и приглашён в чат. Также такие упомянутые аккаунты можно легко просмотреть и добавить в друзья. Эта функция начнет внедряться в международном масштабе в ближайшие несколько недель.
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 Теги: Snapchat, полезная функция

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Вчера, 23:42 » Автор: Едгар Букмирза
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