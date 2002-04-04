Раздел: Технологии
Apple создает дисплей, который распознает жесты
Дисплей предназначается для будущих iPhone.
Компания Apple разрабатывает дисплей, который распознает жесты без касаний. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, этот дисплей должен появиться в одном из будущих поколения iPhone.
Однако, до релиза смартфона с подобным дисплеем придется подождать еще как минимум два года.
Известно, что Apple уже ввела новый способ взаимодействия с устройствами, сделав распознавание сильного нажатия на дисплей.
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Также агентство сообщает, что Apple собирается прибегнуть к еще одному нововведению - изогнутому дисплею, как в Samsung Galaxy S9.
Компания Apple разрабатывает дисплей, который распознает жесты без касаний. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, этот дисплей должен появиться в одном из будущих поколения iPhone.
Однако, до релиза смартфона с подобным дисплеем придется подождать еще как минимум два года.
Известно, что Apple уже ввела новый способ взаимодействия с устройствами, сделав распознавание сильного нажатия на дисплей.
Читайте также: В мессенджере WhatsApp обнаружили новую уязвимость
Также агентство сообщает, что Apple собирается прибегнуть к еще одному нововведению - изогнутому дисплею, как в Samsung Galaxy S9.
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