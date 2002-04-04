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Раздел: Технологии  
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Apple создает дисплей, который распознает жесты

Apple создает дисплей, который распознает жестыДисплей предназначается для будущих iPhone.

Компания Apple разрабатывает дисплей, который распознает жесты без касаний. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

По информации издания, этот дисплей должен появиться в одном из будущих поколения iPhone.

Однако, до релиза смартфона с подобным дисплеем придется подождать еще как минимум два года.

Известно, что Apple уже ввела новый способ взаимодействия с устройствами, сделав распознавание сильного нажатия на дисплей.

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Также агентство сообщает, что Apple собирается прибегнуть к еще одному нововведению - изогнутому дисплею, как в Samsung Galaxy S9.
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 Теги: Apple, дисплей

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Сегодня, 11:07 » Автор: Богдан Процив
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