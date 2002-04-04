Apple создает дисплей, который распознает жесты

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По словам экспертов, новый гаджет представят публике не ранее, чем в 2018 году.

В 2014 году на рынке может появиться «яблочный» смартфон с изогнутым дисплеем. Если все произойдет так, как утверждает деловое издание Bloomberg, то такой iPhone станет настоящим сюрпризом для поклонников гаджетов Apple.