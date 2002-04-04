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Раздел: Технологии  
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Смартфон Nubia Z18 Mini получит двойную камеру на 24 МП

Смартфон Nubia Z18 Mini получит двойную камеру на 24 МПZTE Nubia Z18 будет анонсирован 11 апреля 2018 года.

Суббренд компании ZTE - Nubia - презентует новую модель Nubia Z18 Mini уже 11 апреля.

Подробности об устройстве держатся в тайне, хотя приглашение на мероприятие намекает на двойную 24-мегапиксельную камеру, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Как следует из названия, Z18 Mini - это мини-версия ожидаемого флагмана Z18. Вероятно, смартфон будет намного более мощным, чем модель V18 среднего уровня, которую Nubia представила две недели назад. Поскольку анонс смартфона произойдет в Китае, скорее всего он будет работать на фирменной прошивке UUIA UI, а не на чистом Android, как сообщалось ранее.

Смартфон должен получить сдвоенную камеру (два кружка на изображении). Число 24 тоже, вероятно, относится к камерам. Это может быть сумма мегапикселей двух камер (12+12, 16+8 Мп) либо информация о селфи-камере, чье разрешение может составить 24 Мп.

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Прошлогодний Z17 Mini продавался в двух версиях: обычная, с процессором Snapdragon 652 и 4 ГБ ОЗУ и улучшенная — Snapdragon 653 и 6 ГБ ОЗУ. Можно предположить, что новинка получит такие же конфигурации памяти и, возможно, топовый процессор среднего сегмента — Snapdragon 660.
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 Теги: Nubia, смартфон

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Сегодня, 12:35 » Автор: Богдан Процив
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