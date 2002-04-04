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Раздел: Технологии  
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В Google Play обнаружили майнинговый вирус, выдающий себя за украинский VPN

В Google Play обнаружили майнинговый вирус, выдающий себя за украинский VPNVilny.net скачивает с удаленного сервера скрипт майнера и запускает его на смартфоне или планшете.

В Google Play обнаружили приложение Vilny.net, которое работает как VPN-сервис, но при этом использует ресурсы мобильных устройств для добычи криптовалюты Monero.

По данным Google, это приложение уже скачали более 50 тысяч раз, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

По данным магазина Google Play, приложение появилось в феврале 2018 года, а на момент обнаружения вируса была доступна уже четвертая версия программы. По данным на 5 апреля программа еще не удалена из магазина приложений, также ее все еще можно загрузить с сайта Vilny.net. Сколько монет получили создатели приложения - неизвестно.

"Vilny.net скачивает с удаленного сервера скрипт майнера и запускает его на смартфоне или планшете. Примечательно, что приложение мониторит температуру процессора устройства и уровень заряда его аккумулятора, что позволяет значительно снизить риск обнаружения вредоносной активности", - рассказывают эксперты Лаборатории Касперского.

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VPN — частная виртуальная сеть. Обычно такие сети используют для обхода блокировок сайтов или для запуска приложений, которые работают только в определенных странах. В частности, сайт Vilny.net рекламирует свое приложение под слоганом: "ВІЛЬНІЙ КРАЇНІ — ВІЛЬНИЙ.НЕТ!", а рядом расположены эмблемы ВКонтакте, Яндекса и других сайтов, доступ к которым заблокирован на территории Украины.
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 Теги: вирус, Android

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Сегодня, 13:57 » Автор: Богдан Процив
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