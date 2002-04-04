В Google Play обнаружили майнинговый вирус, выдающий себя за украинский VPN

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Высокий уровень фрагментации до сих пор остается, пожалуй, главным недостатком мобильной платформы Android.

Разработчики альтернативной прошивки CyanogenMod для мобильных устройств под управлением операционной системы Android удалили из интернет-магазина Google Play свое приложение-установщик прошивки. До этого момента программа успела полмесяца пробыть в магазине.