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Раздел: Технологии  
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Facebook сканирует сообщения пользователей

Facebook сканирует сообщения пользователей Такая же система применяется и к публичным записям.

Facebook сканирует фотографии и ссылки, которые пользователи отправляют друг другу в Messenger.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.

В компании отметили, что делают это для определения контента, который не соответствует правилам соцсети.

Алгоритмы определяют потенциально несоответствующие правилам платформы фотографии и ссылки и в некоторых случаях отправляют их на рассмотрение модераторам. Они также блокируют его, если контент является оскорбительным.

В компании отметили, что не используют и не продают эту информацию третьим лицам.

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Напомним, соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.
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 Теги: Facebook, сообщения

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Сегодня, 20:26 » Автор: Едгар Букмирза
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