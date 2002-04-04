Раздел: Технологии
Facebook сканирует сообщения пользователей
Такая же система применяется и к публичным записям.
Facebook сканирует фотографии и ссылки, которые пользователи отправляют друг другу в Messenger.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В компании отметили, что делают это для определения контента, который не соответствует правилам соцсети.
Алгоритмы определяют потенциально несоответствующие правилам платформы фотографии и ссылки и в некоторых случаях отправляют их на рассмотрение модераторам. Они также блокируют его, если контент является оскорбительным.
В компании отметили, что не используют и не продают эту информацию третьим лицам.
Читайте также: Facebook будет проверять личные данные пользователей
Напомним, соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.
Facebook сканирует фотографии и ссылки, которые пользователи отправляют друг другу в Messenger.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на epravda.com.ua.
В компании отметили, что делают это для определения контента, который не соответствует правилам соцсети.
Алгоритмы определяют потенциально несоответствующие правилам платформы фотографии и ссылки и в некоторых случаях отправляют их на рассмотрение модераторам. Они также блокируют его, если контент является оскорбительным.
В компании отметили, что не используют и не продают эту информацию третьим лицам.
Читайте также: Facebook будет проверять личные данные пользователей
Напомним, соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского "Агентства интернет-исследований" (IRA), которые использовались для манипуляций общественным мнением в самой России, и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.
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