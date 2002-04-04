Раздел: Технологии
Valve начала банить читеров в популярной игре
Судя по всему, баны выдают сроком на 10 лет.
Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили о старте массового геноцида читеров в своей игре.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
С сегодняшнего дня начинается перманентный бан игроков, которые злоупотребляли читами (например, скриптами с автохексом), говорится в официальном заявлении в Twitter.
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Волна банов будет наблюдаться в ближайшие недели. Первые ласточки и скриншоты забаненных аккунтов уже появились на Reddit.
Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили о старте массового геноцида читеров в своей игре.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
С сегодняшнего дня начинается перманентный бан игроков, которые злоупотребляли читами (например, скриптами с автохексом), говорится в официальном заявлении в Twitter.
Читайте также: Известна компания приступила к разработке новых игр
Волна банов будет наблюдаться в ближайшие недели. Первые ласточки и скриншоты забаненных аккунтов уже появились на Reddit.
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