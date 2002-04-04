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Раздел: Технологии  
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Valve начала банить читеров в популярной игре

Valve начала банить читеров в популярной игреСудя по всему, баны выдают сроком на 10 лет.

Разработчики Dota 2 из компании Valve объявили о старте массового геноцида читеров в своей игре.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

С сегодняшнего дня начинается перманентный бан игроков, которые злоупотребляли читами (например, скриптами с автохексом), говорится в официальном заявлении в Twitter.

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Волна банов будет наблюдаться в ближайшие недели. Первые ласточки и скриншоты забаненных аккунтов уже появились на Reddit.
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 Теги: Valve, игра, читер

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Вчера, 23:31 » Автор: Едгар Букмирза
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