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Раздел: Технологии  
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Apple готовит серьезное обновление для линейки iPhone

Apple готовит серьезное обновление для линейки iPhoneГибкий экран будет изогнут внутрь.

Компания Apple готовит серьезное обновление для своей линейки iPhone. В компании уже тестируют изогнутый дисплей и систему бесконтактного управления для iPhone.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Технически это возможно осуществить с экранами на технологии OLED, в отличие от ЖК-дисплеев, которыми оборудовали iPhone к модели Х.

Кроме того, Apple продолжает активно работать над экранами на технологии MicroLED с неорганическими светодиодами, однако начать серийное производство компания сможет не раньше чем через 3-5 лет.

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Еще одна новая функция – бесконтактное управление, позволит управлять iPhone, не прикасаясь к дисплею. Так, смартфон должен определять расстояние от экрана до пальцев. На проработку этой системы до серийного использования пройдет около 2 лет.
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 Теги: Apple, iPhone, обновление

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Вчера, 23:59 » Автор: Едгар Букмирза
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