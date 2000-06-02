Раздел: Технологии
Asus представила игровой смартфон ROG Phone
Asus предлагает много аксессуаров к новому смартфону.
На выставке Computex 2018 компания Asus объявила о выходе своего телефона под брендом Republic of Gamers (ROG).
Гаджет получил ориентированный на геймеров дизайн и, видимо, является ответом Asus на появление модели Razer Phone, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс.
Asus ROG Phone построен на базе разогнанной версии Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Оперативной памяти у новинки 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 либо 512 ГБ. Основная камера тут сдвоенная с модулями разрешением 12 и 8 Мп, а у фронтальной разрешение составляет 8 Мп. Это та же самая конфигурация камеры, что и на модели Asus Zenfone 5.
На задней панели находится знаменитый логотип ROG, который загорается и может быть настроен по вашему желанию. Основным моментом дизайна телефона является его 3D-система охлаждения для предотвращения перегрева устройства.
Для удобства пользователя в новинку добавили отдельный разъем для быстрой зарядки аккумулятора на 4000 мАч на левом торце, то есть провод не будет мешать игре. Кроме того, ROG Phone получил уникальные сверхчувствительные ультразвуковые тригеры AirTrigger на боковой грани, которые, по словам производителя, меняют пользовательский опыт.
"То, что я вижу в этом устройстве, - это странный перенос традиционных эстетических и служебных приоритетов ПК в мобильную сферу. Даже когда я сомневаюсь, кому нужно это устройство, я все равно заинтригован его дизайном и настройками. Это одна из самых искренних и амбициозных попыток сделать игровые телефоны Android", - признается корреспондент The Verge Влад Савов, который уже протестировал новинку.
Сроки выпуска и рекомендованная цена пока не объявлены.
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Asus предлагает много аксессуаров к новому смартфону. В частности, это дополнительный блок для охлаждения AeroActive Cooler, TwinView Dock (док-станция со вторым экраном для видеочата, карты и тому подобного, дополнительным аккумулятором на 6000 мАч, акустической системой, физическими тригерами и активным охлаждением) и Gamevice, который превращает смартфон в аналог Nintendo Switch.
На выставке Computex 2018 компания Asus объявила о выходе своего телефона под брендом Republic of Gamers (ROG).
Гаджет получил ориентированный на геймеров дизайн и, видимо, является ответом Asus на появление модели Razer Phone, пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.
Смартфон оснащается 6-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ (2160 х 1080 пикселей), соотношением сторон 18:9, поддержкой HDR, частотой обновления 90 Гц и временем отклика в 1 мс.
Asus ROG Phone построен на базе разогнанной версии Snapdragon 845 с пиковой частотой 2,96 ГГц. Оперативной памяти у новинки 8 ГБ, а флэш-памяти — 128 либо 512 ГБ. Основная камера тут сдвоенная с модулями разрешением 12 и 8 Мп, а у фронтальной разрешение составляет 8 Мп. Это та же самая конфигурация камеры, что и на модели Asus Zenfone 5.
На задней панели находится знаменитый логотип ROG, который загорается и может быть настроен по вашему желанию. Основным моментом дизайна телефона является его 3D-система охлаждения для предотвращения перегрева устройства.
Для удобства пользователя в новинку добавили отдельный разъем для быстрой зарядки аккумулятора на 4000 мАч на левом торце, то есть провод не будет мешать игре. Кроме того, ROG Phone получил уникальные сверхчувствительные ультразвуковые тригеры AirTrigger на боковой грани, которые, по словам производителя, меняют пользовательский опыт.
"То, что я вижу в этом устройстве, - это странный перенос традиционных эстетических и служебных приоритетов ПК в мобильную сферу. Даже когда я сомневаюсь, кому нужно это устройство, я все равно заинтригован его дизайном и настройками. Это одна из самых искренних и амбициозных попыток сделать игровые телефоны Android", - признается корреспондент The Verge Влад Савов, который уже протестировал новинку.
Сроки выпуска и рекомендованная цена пока не объявлены.
Читайте также: Создан новый тип сгибаемых аккумуляторов
Asus предлагает много аксессуаров к новому смартфону. В частности, это дополнительный блок для охлаждения AeroActive Cooler, TwinView Dock (док-станция со вторым экраном для видеочата, карты и тому подобного, дополнительным аккумулятором на 6000 мАч, акустической системой, физическими тригерами и активным охлаждением) и Gamevice, который превращает смартфон в аналог Nintendo Switch.
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