» » В Instagram появятся видеоролики нового формата
Раздел: Технологии  
0

В Instagram появятся видеоролики нового формата

В Instagram появятся видеоролики нового форматаПользователи соцсети могут загружать видео длиной 60 сек.

Пользователи социальной сети Instagram получат возможность загружать видеозаписи, продолжительность которых может достигать 60 минут. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на ГАЗЕТА.RU.

Отмечается, что изначально речь шла о применении нововведения для вертикальных видеозаписей, но недавно руководители Instagram провели несколько совещаний, на которых поднимался вопрос создания формата долгих видео.

Подробности о достигнутых договоренностях не сообщаются. В настоящее время пользователи соцсети могут загружать видео длиной 60 сек., а также ролики по 15 сек. для Stories.

Читайте также: Instagram увеличил длительность загружаемых видео

Ранее сообщалось, что сервис Instagram добавил функцию, которая позволяет скрыть в ленте публикации того или иного пользователя, не отписываясь от них.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Instagram, формат

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 18:50 » Автор: Едгар Букмирза
     167
     0

Похожие новости по теме

Instagram запускает новую интересную функцию Instagram запускает новую интересную функцию

В фотосервис добавили новую функцию, позволяющую загружать в Stories старые фото.

Instagram увеличил длительность загружаемых видео Instagram увеличил длительность загружаемых видео

Можно будет грузить ролики длиной в одну минуту.

Instagram тестирует новую функцию Instagram тестирует новую функцию

Сервис Instagram сейчас тестирует новую функцию поддержки нескольких аккаунтов сразу в версии 7.12.0 для Android.

Instagram решил отказаться от своей главной особенности Instagram решил отказаться от своей главной особенности

В соцсеть можно загружать фото и видео с оригинальным соотношением сторон и показывать его без белых рамок.

Пользователи Twitter получили возможность публиковать видео Пользователи Twitter получили возможность публиковать видео

Также они могут теперь общаться группами.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх