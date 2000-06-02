» » Huawei представила обновленный Honor 9i
Раздел: Технологии  
0

Huawei представила обновленный Honor 9i

Huawei представила обновленный Honor 9i Китайская компания Huawei представила обновлённую версию смартфона Honor 9i.

Это недорогая модель в модном сейчас безрамочном дизайне с вырезом в стиле iPhone X, двойной камерой и функцией разблокировки по лицу, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Смартфон оснащается 5,84-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+ (2280 x 1080 пикселей), сканером отпечатков пальцев, двойной основной камерой 13+2 Мп, фронтальной камерой на 16 Мп. Аппаратной основой стал восьмиядерный процессор Huawei Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенной флеш-памяти с возможностью расширения карточками microSD объёмом до 256 ГБ. Аккумулятор обладает ёмкостью 3000 мАч.

Смартфон работает под управлением операционной системы Android 8.0 Oreo с оболочкой EMUI 8.0. Поддерживаются две SIM-карты, 4G VoLTE, Wi-Fi (802.11 b/g/n), Bluetooth 4.2 LE, GPS+ГЛОНАСС, FM-радио, есть 3,5-мм разъём для наушников.

Читайте также: Huawei представила новинку Honor 6C Pro

Смартфон Huawei Honor 9i (2018) предлагается по цене 218 долларов за версию с 4+64 ГБ и 265 долларов за 4+128 ГБ. Продажи в Китае стартуют 7 июня 2018 года.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Huawei, смартфон

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 08:37 » Автор: Татьяна Ларина
     457
     0

Похожие новости по теме

Официально презентован безрамочный смартфон Vivo Z1 Официально презентован безрамочный смартфон Vivo Z1

Китайская компания Vivo представила новый смартфон Vivo Z1,

Huawei представила новый бюджетный смартфон Huawei представила новый бюджетный смартфон

Huawei представила в европейских странах смартфон Honor 6C Pro.

Huawei представила новинку Honor 6C Pro Huawei представила новинку Honor 6C Pro

В Европе смартфон будут продавать по 179 евро.

Официально представлен Huawei Honor 9 Официально представлен Huawei Honor 9

Состоялась международная премьера Huawei Honor 9

Huawei презентовала новый смартфон Honor 8 Huawei презентовала новый смартфон Honor 8

Huawei Honor 8 с двойной камерой представлен официально.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх