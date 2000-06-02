Раздел: Технологии
Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках
Судя по фото, гаджет также получил "вырез" вверху экрана, как у iPhone X, а также стеклянную заднюю панель.
В Сети появились фото флагманского смартфона Google Pixel 3 XL. Судя по снимкам, гаджет также получит популярный "вырез" вверху экрана, как у iPhone X. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Задняя панель устройства будет стеклянной, однако говорит ли это о наличии функции беспроводной зарядки, пока судить сложно.
При этом существенных отличий от внешнего вида предшественника эксперты не заметили. Вероятно, смартфон будет мало чем отличаться, по крайней мере, с точки зрения дизайна.
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Единственное серьезное изменение - расположение слота для SIM-карты, который отныне находится рядом с портом USB-C.
В Сети появились фото флагманского смартфона Google Pixel 3 XL. Судя по снимкам, гаджет также получит популярный "вырез" вверху экрана, как у iPhone X. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
Задняя панель устройства будет стеклянной, однако говорит ли это о наличии функции беспроводной зарядки, пока судить сложно.
При этом существенных отличий от внешнего вида предшественника эксперты не заметили. Вероятно, смартфон будет мало чем отличаться, по крайней мере, с точки зрения дизайна.
Читайте также: Закрытые публикации 14 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе
Единственное серьезное изменение - расположение слота для SIM-карты, который отныне находится рядом с портом USB-C.
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