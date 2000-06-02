» » Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках
Раздел: Технологии  
0

Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках

Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимкахСудя по фото, гаджет также получил "вырез" вверху экрана, как у iPhone X, а также стеклянную заднюю панель.

В Сети появились фото флагманского смартфона Google Pixel 3 XL. Судя по снимкам, гаджет также получит популярный "вырез" вверху экрана, как у iPhone X. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

Задняя панель устройства будет стеклянной, однако говорит ли это о наличии функции беспроводной зарядки, пока судить сложно.

При этом существенных отличий от внешнего вида предшественника эксперты не заметили. Вероятно, смартфон будет мало чем отличаться, по крайней мере, с точки зрения дизайна.

Читайте также: Закрытые публикации 14 млн пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Единственное серьезное изменение - расположение слота для SIM-карты, который отныне находится рядом с портом USB-C.

Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках
Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках
Google Pixel 3 XL показали на «живых» снимках
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: Pixel 3 XL, Google

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 10:44 » Автор: Богдан Процив
     196
     0

Похожие новости по теме

Смартфон Google Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана Смартфон Google Pixel 3 XL получит вырез вверху экрана

Возможно, новинка от Google получит специальную систему для распознавания лиц.

В Сети появились изображения Google Pixel 3 В Сети появились изображения Google Pixel 3

Google Pixel 3 с вырезом в экране показали на новом рендере

На снимках показали новый флагман Nokia На снимках показали новый флагман Nokia

Гаджет получит "вырез" наподобие того, который имеет iPhone X, а также экран почти во всю переднюю панель.

Представлен клон iPhone X от Sharp Представлен клон iPhone X от Sharp

Гаджет Aquos S3 получил характерный "вырез" вверху экрана.

Появилось первое изображение флагманского смартфона Google Pixel 2 Появилось первое изображение флагманского смартфона Google Pixel 2

Гаджет должен получить безрамочный дисплей и двойную камеру.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх