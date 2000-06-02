NVIDIA разработала новую технологию для компьютерных игр

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Похожие новости по теме

Новая технология позволит смотреть 3D-фильмы без очков Для создания эффекта присутствия ученые использовали уникальную систему, состоящую из зеркал и линз.

Выставка CES 2014 порадовала геймеров: компания Philips представила 27-дюймовый монитор Благодаря технологии NVIDIA G-Sync качество изображения во время игры стало значительно лучше. Компания Philips представила в Лас-Вегасе за день до открытия выставки CES 2014 27” монитор 272G5DYEB с поддержкой технологии NVIDIA G-Sync.