Раздел: Технологии
NVIDIA разработала новую технологию для компьютерных игр
NVIDIA разработала новую технологию, которая позволит кардинально изменить работу, вид и ощущения от компьютерных игр.
Новая разработка получила название infinite resolution, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В основе технологии используется векторная графика – это не привычный для разработчиков набор точек и текстур, а математические формулы, описывающие поведение линий. Благодаря этому изображение можно масштабировать бесконечно. В документации компании NVIDIA описывается применение векторной графики для создания текстур в компьютерных играх.
Сообщается, что вместо создания и упаковки большого комплекта текстур, разработчики игр смогут просто описывать текстуру, а не рисовать ее в графических редакторах. Технология infinite resolution, в свою очередь, на основе этих описаний будет генерировать текстуру "на лету". Разрешение текстуры технология может выбирать самостоятельно, а это позволит создавать очень детализированные декорации. Единственным недостатком такого метода будут повышенные аппаратные требования.
Еще одним плюсом новой технологии можно назвать защиту от "старения" игорь. Как пример можно привести Diablo 2 – спрайты для нее создавались во времена CRT-мониторов с разрешением 800х600 точек. Если бы игру делали по технологии infinite resolution, то и на современных 8K-дисплеях она выглядела бы так же, как и 15 лет назад на мониторах того времени.
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Стоит отметить, что при создании игр по традиционной технологии, дизайнеры рисуют одну текстуру максимального качества, но в игру включаются и ее копии разной четкости (720p, 1080p, 1440p, 4K). Учитывая то, что покрыты текстурами все игровые объекты, игры занимают все больше и больше места на устройствах хранения. А также это означает, что когда-нибудь создатели игр достигнут потолка – максимально возможного разрешения.
Новая разработка получила название infinite resolution, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Телеграф.
В основе технологии используется векторная графика – это не привычный для разработчиков набор точек и текстур, а математические формулы, описывающие поведение линий. Благодаря этому изображение можно масштабировать бесконечно. В документации компании NVIDIA описывается применение векторной графики для создания текстур в компьютерных играх.
Сообщается, что вместо создания и упаковки большого комплекта текстур, разработчики игр смогут просто описывать текстуру, а не рисовать ее в графических редакторах. Технология infinite resolution, в свою очередь, на основе этих описаний будет генерировать текстуру "на лету". Разрешение текстуры технология может выбирать самостоятельно, а это позволит создавать очень детализированные декорации. Единственным недостатком такого метода будут повышенные аппаратные требования.
Еще одним плюсом новой технологии можно назвать защиту от "старения" игорь. Как пример можно привести Diablo 2 – спрайты для нее создавались во времена CRT-мониторов с разрешением 800х600 точек. Если бы игру делали по технологии infinite resolution, то и на современных 8K-дисплеях она выглядела бы так же, как и 15 лет назад на мониторах того времени.
Читайте также: NVIDIA представила на суд зрителей физику для компьютерных игр будущего
Стоит отметить, что при создании игр по традиционной технологии, дизайнеры рисуют одну текстуру максимального качества, но в игру включаются и ее копии разной четкости (720p, 1080p, 1440p, 4K). Учитывая то, что покрыты текстурами все игровые объекты, игры занимают все больше и больше места на устройствах хранения. А также это означает, что когда-нибудь создатели игр достигнут потолка – максимально возможного разрешения.
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