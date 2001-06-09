Раздел: Технологии
В США создали самый мощный в мире суперкомпьютер Summit
Производительность Summit составляет до 200 петафлопс.
Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера под названием Summit. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.
"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение", - отмечается в статье.
Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым производительным компьютером в мире.
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Сообщается, что ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ. Также суперкомпьютер может быть применен для климатического моделирования, что может позитивно сказаться на точности прогнозов погоды.
Инженеры национальной лаборатории при министерстве энергетики США заявили о создании самого мощного в мире суперкомпьютера под названием Summit. Об этом пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
По информации издания, производительность Summit составляет до 200 петафлопс, что равняется 200 млн млрд операций с плавающей запятой в секунду.
"Для сравнения: все на Земле должны проводить операцию каждую секунду в течение 305 дней чтобы справиться с тем, что новая машина может сделать в одно мгновение", - отмечается в статье.
Производительность Summit более чем в два раза превышает мощность китайского суперкомпьютера Sunway TaihuLight (93 петафлопс), который ранее считался самым производительным компьютером в мире.
Читайте также: Китайские хакеры взломали системы подрядчика ВМС США
Сообщается, что ученые намерены использовать Summit для поиска возможных связей между генами и раковыми заболеваниями, а также закономерности в возникновении зависимостей от наркотических веществ. Также суперкомпьютер может быть применен для климатического моделирования, что может позитивно сказаться на точности прогнозов погоды.
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