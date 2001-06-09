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Раздел: Технологии  
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Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia XZ3

Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia XZ3Премьера устройства ожидается в ближайшие месяцы.

В интернете появились характеристики смартфона Sony Xperia XZ3, который пока не был представлен официально. Устройство будет своеобразным гибридом из разных моделей линейки Xperia, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.

Так, фронтальная панель должна оказаться аналогичной XZ2: 5,7 дюйма, разрешение 2160×1080 пикселей. Основная камера (19 Мп, светосила f/1.9 и 12 Мп с диафрагмой f/1.6) достанется устройству от XZ2 Premium. Процессором выступит популярный среди флагманов Snapdragon 845, за графику отвечает Adreno 630. Объем оперативной памяти — 6 ГБ. Пользователи смогут выбрать между 64 и 128 ГБ встроенного хранилища.

Смартфон получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты корпуса: 153×72×10 мм при весе 183 грамма. Устройство получается довольно толстым, но XZ2 было еще упитаннее — 11,1 мм.

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Премьера устройства ожидается в ближайшие месяцы. Возможно, анонс произойдет на конференции IFA в конце августа.
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 Теги: Xperia XZ3, Sony

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Сегодня, 10:56 » Автор: Богдан Процив
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