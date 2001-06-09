Раздел: Технологии
Стали известны характеристики смартфона Sony Xperia XZ3
Премьера устройства ожидается в ближайшие месяцы.
В интернете появились характеристики смартфона Sony Xperia XZ3, который пока не был представлен официально. Устройство будет своеобразным гибридом из разных моделей линейки Xperia, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Так, фронтальная панель должна оказаться аналогичной XZ2: 5,7 дюйма, разрешение 2160×1080 пикселей. Основная камера (19 Мп, светосила f/1.9 и 12 Мп с диафрагмой f/1.6) достанется устройству от XZ2 Premium. Процессором выступит популярный среди флагманов Snapdragon 845, за графику отвечает Adreno 630. Объем оперативной памяти — 6 ГБ. Пользователи смогут выбрать между 64 и 128 ГБ встроенного хранилища.
Смартфон получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты корпуса: 153×72×10 мм при весе 183 грамма. Устройство получается довольно толстым, но XZ2 было еще упитаннее — 11,1 мм.
Читайте также: Apple запатентовала устройство для измерения давления
Премьера устройства ожидается в ближайшие месяцы. Возможно, анонс произойдет на конференции IFA в конце августа.
В интернете появились характеристики смартфона Sony Xperia XZ3, который пока не был представлен официально. Устройство будет своеобразным гибридом из разных моделей линейки Xperia, передает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на internetua.com.
Так, фронтальная панель должна оказаться аналогичной XZ2: 5,7 дюйма, разрешение 2160×1080 пикселей. Основная камера (19 Мп, светосила f/1.9 и 12 Мп с диафрагмой f/1.6) достанется устройству от XZ2 Premium. Процессором выступит популярный среди флагманов Snapdragon 845, за графику отвечает Adreno 630. Объем оперативной памяти — 6 ГБ. Пользователи смогут выбрать между 64 и 128 ГБ встроенного хранилища.
Смартфон получит защиту от влаги и пыли по стандарту IP68. Габариты корпуса: 153×72×10 мм при весе 183 грамма. Устройство получается довольно толстым, но XZ2 было еще упитаннее — 11,1 мм.
Читайте также: Apple запатентовала устройство для измерения давления
Премьера устройства ожидается в ближайшие месяцы. Возможно, анонс произойдет на конференции IFA в конце августа.
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
250
0
Оставьте свой комментарий