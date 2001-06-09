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Раздел: Технологии  
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Искусственный интеллект посоветует сколько можно пить кофе

Искусственный интеллект посоветует сколько можно пить кофеИскусственный интеллект сможет проанализировать данные о сне человека, о его активность.

Сколько пить кофе каждый день, чтобы не навредить организму. Этот вопрос интересует многих кофеманов. Американские научные решили подойти к этому вопросу очень серьезно.

Как пишет интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua, ученые разработали алгоритм, который может оптимизировать употребление кофеина.

Так, искусственный интеллект сможет проанализировать данные о сне человека, о его активность и выдаст примерный график употребления кофе. В этом случае человек выпьет достаточно кофе, что бы побороть сонливость, но при этом кофе не перепьет.

"При выполнении нашего плана бодрость повышается на 64%, и в дальнейшем можно будет снизить потребление кофе. Тогда как стимулирующий эффект останется", – говорит руководитель группы Жак Райфман.

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Сейчас этот алгоритм в виде математической модели. В будущем это должно заработать как программа для смартфона.
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 Теги: искусственный интеллект, кофе

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Сегодня, 12:33 » Автор: Богдан Процив
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