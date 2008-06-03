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Раздел: Технологии  
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IKEA готовит к выпуску умные колонки

IKEA готовит к выпуску умные колонкиЦена Symfonisk пока не сообщается.

Компания IKEA готовит к выпуску собственные умные колонки, которые будут иметь название Symfonisk. Проект разрабатывают совместно с производителем аудиосистем Sonos.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.

Прототип колонки компания представила на конференции IKEA Democratic Design Days. Правда, это был лишь макет, в работе колонки так и не показали публике.

Известно также, что прибор будет совместим с другими гаджетами для умного дома от IKEA, например, устройствами, контролирующими освещение, а также другими динамиками производства Sonos.

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Устройство поступит в продажу летом 2019 году.

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 Теги: IKEA, колонки

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Сегодня, 18:48 » Автор: Едгар Букмирза
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