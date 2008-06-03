Раздел: Технологии
IKEA готовит к выпуску умные колонки
Цена Symfonisk пока не сообщается.
Компания IKEA готовит к выпуску собственные умные колонки, которые будут иметь название Symfonisk. Проект разрабатывают совместно с производителем аудиосистем Sonos.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Прототип колонки компания представила на конференции IKEA Democratic Design Days. Правда, это был лишь макет, в работе колонки так и не показали публике.
Известно также, что прибор будет совместим с другими гаджетами для умного дома от IKEA, например, устройствами, контролирующими освещение, а также другими динамиками производства Sonos.
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Устройство поступит в продажу летом 2019 году.
Компания IKEA готовит к выпуску собственные умные колонки, которые будут иметь название Symfonisk. Проект разрабатывают совместно с производителем аудиосистем Sonos.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Прототип колонки компания представила на конференции IKEA Democratic Design Days. Правда, это был лишь макет, в работе колонки так и не показали публике.
Известно также, что прибор будет совместим с другими гаджетами для умного дома от IKEA, например, устройствами, контролирующими освещение, а также другими динамиками производства Sonos.
Читайте также: Nike готовит к выпуску "умные" смарт-кроссовки
Устройство поступит в продажу летом 2019 году.
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