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Раздел: Технологии  
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SpaceX построит свой ЦУП

SpaceX построит свой ЦУПSpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами.

Компания SpaceX планирует построить несколько объектов по последнему слову техники на космодроме на мысе Канаверал (штат Флорида).

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

Он ссылается на документы, направленные в апреле компанией Илона Маска на рассмотрение NASA. SpaceX уведомило космическое ведомство страны о желании построить новый центр управления полетами (ЦУП) и ангары для своих ракет семейства Falcon.

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"По мере увеличения частоты запусков SpaceX и числа предстоящих миссий из Флориды мы стремимся расширить свои возможности и наращивать операции по запуску, приземлению и повторной отправке в полет семейства ракет Falcon", — приводит телеканал слова официального представителя компании Джеймса Глисона.
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 Теги: SpaceX, ЦУП

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Сегодня, 21:04 » Автор: Едгар Букмирза
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