» » Найден необычный способ управления iPhone
Раздел: Технологии  
0

Найден необычный способ управления iPhone

Найден необычный способ управления iPhoneТехнология может быть полезна людям с ограниченными возможностями.

Разработчик Мэтт Мосс нашел способ управления iPhone с помощью глаз. Короткое видео, в котором продемонстрирована новая технология, Мосс опубликовал у себя в Twitter.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на rambler.ru.

“Управляйте своим iPhone глазами. Просто взгляните на кнопку для ее выбора и моргните для нажатия. Работает на ARKit 2”, — подписал видео разработчик.

Она работает через специальное приложение, которое Мосс создал после недавнего посещения всемирной конференции разработчиков Apple (WWDC 2018), где была представлена бета-версия новой системы iOS 12.

Читайте также: У iPhone X найден серьезный баг

В новой системе появилась функция Screen Tim, благодаря которой можно контролировать время работы с гаджетами. Apple также представила обновленную платформу для создания пространств дополненной реальности (AR).
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 Теги: iPhone, способ управления

Загрузка...
загрузка...
Сегодня, 22:12 » Автор: Едгар Букмирза
     940
     0

Похожие новости по теме

Apple показала iOS 12 Apple показала iOS 12

Анимоджи научились показывать язык.

Apple работает над новой системой взаимодействия с устройствами Apple работает над новой системой взаимодействия с устройствами

Apple работает над новой системой управления – бесконтактной.

У iPhone X найден серьезный баг У iPhone X найден серьезный баг

Юзеры недовольны подобным явлением, и хотят поскорее избавится от проблемы.

В новой iOS нашли подтверждение слухам об iPhone 8 В новой iOS нашли подтверждение слухам об iPhone 8

В новой iOS подверглись редизайну приложения и системные элементы.

Найден новый способ взлома iPhone и iPad Найден новый способ взлома iPhone и iPad

Группа хакеров нашла новый способ взлома мобильного телефона iPhone и планшета iPad.


Оставьте свой комментарий

Имя:*  
E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите код: *


наверх