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Раздел: Технологии  
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Создан самый маленький в мире защищенный 4G-смартфон

Создан самый маленький в мире защищенный 4G-смартфонРазмеры устройства составляют 96×45×18 мм, вес — 108 граммов.

На краудфандинговой платформе Kickstarter стартап Unihertz представил смартфон Atom. По заверению компании, он является самым маленьким 4G-аппаратом в мире, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua

Размеры устройства составляют 96×45×18 мм, вес — 108 граммов. Корпус смартфона защищен от попадания воды и пыли по стандарту IP68, на передней стороне располагается сканер отпечатков пальцев. Можно установить одновременно две SIM-карты.

Из дополнительных плюсов — программируемая кнопка для быстрого запуска приложений, а также возможность купить крепления на руку, пояс или велосипед.

Процессором выступает 8-ядерный чип с частотой 2 ГГц. Оперативной памяти — 8 ГБ, постоянной — 64 ГБ. Основная камера 16-мегапиксельная, фронтальная — 8-мегапиксельная. Диагональ дисплея составляет 2,45 дюйма, разрешение — 432 на 240 пикселей. Журналист ZDNet пишет, что от полного заряда аккумулятора на 2000 мАч гаджет проработал около одного дня.

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На старте кампании Unihertz Atom можно было заказать за 160 долларов, но сейчас остались только варианты от 220 долларов. Стандартная цена смартфона составит 300 долларов, уточняет gagadget.
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 Теги: смартфон, 4G

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Сегодня, 12:21 » Автор: Татьяна Ларина
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