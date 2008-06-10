Раздел: Технологии
Apple нашла способ повысить спрос на новые iPhone
В Купертино остались недовольны спросом на iPhone X
Пожалуй, один из самых продуктивных аналитиков, специализирующихся на компании Apple, Минг-Чи Куо, вернулся с новым прогнозом относительно iPhone 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
По его словам, в Купертино остались недовольны спросом на iPhone X, а потому планируют перейти к более агрессивной стратегии продвижения за счет снижения цен новых моделей.
«Мы полагаем, что [с сентября] Apple начнет придерживаться более агрессивной ценовой политики, — пишет Куо. — На это есть несколько причин. Первая — Apple озабочена негативным влиянием высокой цены на динамику продаж. Вторая — теперь основной статьей расхода Apple будут затраты на компоненты. Третья — увеличение количества пользователей Face ID, способствующих продвижению сервисов Apple и экосистемы в целом».
Аналитик уверен, что 6,5-дюймовый iPhone X Plus может оказаться даже дешевле смартфона актуального поколения. Его цена в рознице составит от 900 до 1000 долларов. Модель с диагональю экрана 5,8 дюйма традиционно будет оцениваться на 100 долларов дешевле старшей модификации, тогда как 6,1-дюймовая версия выйдет в продажу по цене 600-700 долларов.
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Все три модели, уверен Куо, будут иметь полноэкранный дизайн в стиле iPhone X и поддержку Face ID. Аналитик не склонен верить прогнозам коллег о возможной задержке 6,1-дюймовой модели, которые прочили начало ее продаж на ноябрь. По его мнению, новинки поступят в розницу одновременно — через несколько дней после релиза.
Пожалуй, один из самых продуктивных аналитиков, специализирующихся на компании Apple, Минг-Чи Куо, вернулся с новым прогнозом относительно iPhone 2018 года, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Internetua
По его словам, в Купертино остались недовольны спросом на iPhone X, а потому планируют перейти к более агрессивной стратегии продвижения за счет снижения цен новых моделей.
«Мы полагаем, что [с сентября] Apple начнет придерживаться более агрессивной ценовой политики, — пишет Куо. — На это есть несколько причин. Первая — Apple озабочена негативным влиянием высокой цены на динамику продаж. Вторая — теперь основной статьей расхода Apple будут затраты на компоненты. Третья — увеличение количества пользователей Face ID, способствующих продвижению сервисов Apple и экосистемы в целом».
Аналитик уверен, что 6,5-дюймовый iPhone X Plus может оказаться даже дешевле смартфона актуального поколения. Его цена в рознице составит от 900 до 1000 долларов. Модель с диагональю экрана 5,8 дюйма традиционно будет оцениваться на 100 долларов дешевле старшей модификации, тогда как 6,1-дюймовая версия выйдет в продажу по цене 600-700 долларов.
Читайте также: Apple нашла способ защитить смартфоны от спецслужб
Все три модели, уверен Куо, будут иметь полноэкранный дизайн в стиле iPhone X и поддержку Face ID. Аналитик не склонен верить прогнозам коллег о возможной задержке 6,1-дюймовой модели, которые прочили начало ее продаж на ноябрь. По его мнению, новинки поступят в розницу одновременно — через несколько дней после релиза.
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