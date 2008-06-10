Раздел: Технологии
Рассекречен дизайн смартфона Nokia 5.1 Plus
Смартфон Nokia 5.1 Plus показали на трехмерном видео
Недавно компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, представила три новинки, среди которых была модель Nokia 5.1, получившая 5,5-дюймовый дисплей и уже многими подзабытый чип Helio P10 от MediaTek.А вчера в Сети опубликовали трехмерное рендерное видео смартфона Nokia 5.1 Plus, внешне похожего на Nokia X6, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как видно на рендерах, будущая новинка получит вырез в верхней части дисплея, имеющего довольно крупные рамки, а также стеклянную заднюю панель.
Никаких технических подробностей о Nokia 5.1 Plus на настоящее время не сообщается.
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Известно лишь о 5,7-дюймовом экране с разрешением Full HD+ и габаритных размерах аппарата, составляющих 149,5 х 71,9 х 8 мм.
Недавно компания HMD Global, владеющая правами на торговую марку Nokia, представила три новинки, среди которых была модель Nokia 5.1, получившая 5,5-дюймовый дисплей и уже многими подзабытый чип Helio P10 от MediaTek.А вчера в Сети опубликовали трехмерное рендерное видео смартфона Nokia 5.1 Plus, внешне похожего на Nokia X6, пишет Хроника.инфо со ссылкой на Portaltele.com.ua
Как видно на рендерах, будущая новинка получит вырез в верхней части дисплея, имеющего довольно крупные рамки, а также стеклянную заднюю панель.
Никаких технических подробностей о Nokia 5.1 Plus на настоящее время не сообщается.
Читайте также: Рассекречен дизайн флагманского Nokia 9
Известно лишь о 5,7-дюймовом экране с разрешением Full HD+ и габаритных размерах аппарата, составляющих 149,5 х 71,9 х 8 мм.
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