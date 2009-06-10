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Раздел: Технологии  
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Apple пересмотрела правила для криптовалютных приложений

Apple пересмотрела правила для криптовалютных приложений Apple известна своими строгими правилами.

Apple пересмотрела свои правила для создателей криптовалютных приложений в сторону либерализации.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на altcoin.info.

Apple известна своими строгими правилами, когда дело доходит до приложений в App Store. В особенности это касается криптовалютных приложений.

Группа под названием The Developers Union обратилась с предложением пересмотра этих правил и кажется, что Apple собирается эту просьбу удовлетворить.

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Какой-либо внятной причины для таких изменений нет, однако, объявляя об изменениях Apple отметила, что приложения «меняют мир, обогащают жизнь людей и позволяют разработчикам внедрять инновации, как никогда раньше. В результате App Store превратился в экосистему для миллионов разработчиков и более миллиарда пользователей».
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 Теги: Apple, криптовалюта

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Сегодня, 22:22 » Автор: Едгар Букмирза
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