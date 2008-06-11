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Раздел: Технологии  
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Будущие Apple Watch лишатся аппаратных кнопок

Будущие Apple Watch лишатся аппаратных кнопокАналитики раскрыли планы Apple на следующее поколение «умных» часов Apple Watch.

Компания Apple может отказаться от физических кнопок в умных часах Watch и заменить их сенсорными.

При этом компания оставит органы управления часами на том же месте, сообщает интернет-издание Хроника.инфо со ссылкой на Новое время.

Вместо того, чтобы реагировать на прикосновение пользователя, физически перемещаясь назад и вперед, новые кнопки будуть слегка вибрировать под кончиком пальца, используя тактильный эффект, который Apple называет Taptic Engine. При этом коронку можно будет вращать для навигации.

Переключение на подобные кнопки в часах аналогично преобразованию домашней кнопки iPhone в iPhone 2016 года в 2016 году. Новые кнопки сделают Watch более устойчивыми к воде, потому что отверстие, необходимое для физической кнопки, будет устранено. Также это позволит увеличить емкость аккумулятора.

Кроме того, Apple работает над использованием верхней части кнопок в качестве датчиков для сбора данных, связанных со здоровьем. Дело в том, что для некоторых типов измерений требуется более одной контактной точки с кожей пользователя.

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Новые кнопки могут стать частью нового поколения Apple Watch, которое компания объявит осенью этого года, или будут включены в Watch 2019, сказал источник. В долгосрочной перспективе группа промышленного дизайна Apple работает над будущими Watch, у которых вообще нет кнопок. Скорее всего, некоторые области будут реагировать на пальцы.
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 Теги: Apple Watch, кнопки

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Сегодня, 12:34 » Автор: Богдан Процив
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