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Раздел: Технологии  
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Как выглядит iPhone X Plus: первые изображения

Как выглядит iPhone X Plus: первые изображенияПо снимку можно предположить, что iPhone X Plus будет поставляться с тройной камерой.

Инсайдеры опубликовали новые подробности о новом флагмане Apple, раскрыв, в том числе размеры гаджета.

Судя по изображению, модель под условным названием iPhone X Plus получит большой 6.5-дюймовый дисплей с вырезом сверху, пишет Новое время.

Габариты смартфона составят 157,2 х 77,1 мм, что немного меньше в сравнении с размерами 5,5-дюймового iPhone 8 Plus (158,4 х 78,1 мм). Этот слух подтверждает сообщения о том, что новый гаджет от Apple получит "компактный корпус".

По снимку можно предположить, что iPhone X Plus будет поставляться с тройной камерой. Однако, журналисты PhoneArena уверяют, что эта модель iPhone все же получит двойную камеру, а на схеме изображены две камеры и вспышка.

На правом торце корпуса телефона по-прежнему будет расположена кнопка блокировки экрана и включения мобильного устройства. Скорее всего, корпус новинки iPhone X Plus будет изготовлен из хирургической стали повышенной прочности, а также закаленного стекла Corning Gorilla Glass 5 на тыльной и лицевой частях корпуса.

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Также в интернет просочилась схема 6,1-дюймовой "бюджетной" модели iPhone, которую источник называет iPhone 9. Эта модель, как сообщается, оснащена ЖК-дисплеем без 3D Touch. Эта модель iPhone будет оснащена одной камерой на задней панели.
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 Теги: iPhone X Plu

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Сегодня, 15:42 » Автор: Богдан Процив
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