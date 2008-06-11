Раздел: Технологии
Компания Electronic Arts устроила грандиозную распродажу
Electronic Arts приготовила два замечательных шутера.
С началом лета компании активно объявляют о начале грандиозных распродаж, вот и студия Electronic Arts решила не отставать от своих коллег. В интернет-магазине Origin стартовала акция "Бесконечные игры": несколько десятков популярных тайтлов в ближайшее время будут доступны по весьма привлекательным ценам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Итак, Electronic Arts приготовила два замечательных шутера: Titanfall 2 и Battlefield 1, которые предлагает купить одним комплектом. Этим, безусловно, жанр не исчерпывается: на огонек заскочили The Saboteur, трилогии Crysis и Mass Effect. А вот название "Семейный набор" в разделе игр о кровавых боях и перестрелках выглядит немного иронично.
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Но не одними лишь шутерами компания заманивает геймеров в Origin. FIFA 18 в последние дни часто на слуху, ведь вот-вот начнется Чемпионат мира по футболу. Не могла ЕА обойти стороной и The Sims 4. Одно плохо: "Бесконечная распродажа" имеет финальную дату. Но не стоит расстраиваться: акция продлится до 7:00 (по киевскому времени) 21 июня, так что времени на изучение всех предложений еще полно.
С началом лета компании активно объявляют о начале грандиозных распродаж, вот и студия Electronic Arts решила не отставать от своих коллег. В интернет-магазине Origin стартовала акция "Бесконечные игры": несколько десятков популярных тайтлов в ближайшее время будут доступны по весьма привлекательным ценам.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на 24tv.ua.
Итак, Electronic Arts приготовила два замечательных шутера: Titanfall 2 и Battlefield 1, которые предлагает купить одним комплектом. Этим, безусловно, жанр не исчерпывается: на огонек заскочили The Saboteur, трилогии Crysis и Mass Effect. А вот название "Семейный набор" в разделе игр о кровавых боях и перестрелках выглядит немного иронично.
Читайте также: София Вергара устроила грандиозную лимонную вечеринку
Но не одними лишь шутерами компания заманивает геймеров в Origin. FIFA 18 в последние дни часто на слуху, ведь вот-вот начнется Чемпионат мира по футболу. Не могла ЕА обойти стороной и The Sims 4. Одно плохо: "Бесконечная распродажа" имеет финальную дату. Но не стоит расстраиваться: акция продлится до 7:00 (по киевскому времени) 21 июня, так что времени на изучение всех предложений еще полно.
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