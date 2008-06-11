Раздел: Технологии
Известная компания закрывает свой мессенджер
Владельцы Yahoo Messenger попытались возродить интерес к сервису.
Американская корпорация Yahoo анонсировала закрытие одноименного мессенджера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Yahoo Messenger больше не будет поддерживаться после 17 июля 2018 года», – говорится в сообщении компании. В качестве замены Yahoo рекомендует использовать свой новый сервис – Squirrel.
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Yahoo Messenger был запущен в 1998 году, тогда он назывался еще Yahoo Pager. В 2016 году владельцы Yahoo Messenger попытались возродить интерес к данному сервису, перезапустив его на новой платформе, однако все старания оказались безрезультатными.
Американская корпорация Yahoo анонсировала закрытие одноименного мессенджера.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.
«Yahoo Messenger больше не будет поддерживаться после 17 июля 2018 года», – говорится в сообщении компании. В качестве замены Yahoo рекомендует использовать свой новый сервис – Squirrel.
Читайте также: Google разработает новый мессенджер
Yahoo Messenger был запущен в 1998 году, тогда он назывался еще Yahoo Pager. В 2016 году владельцы Yahoo Messenger попытались возродить интерес к данному сервису, перезапустив его на новой платформе, однако все старания оказались безрезультатными.
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