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Раздел: Технологии  
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Известная компания закрывает свой мессенджер

Известная компания закрывает свой мессенджерВладельцы Yahoo Messenger попытались возродить интерес к сервису.

Американская корпорация Yahoo анонсировала закрытие одноименного мессенджера.

Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на Корреспондент.

«Yahoo Messenger больше не будет поддерживаться после 17 июля 2018 года», – говорится в сообщении компании. В качестве замены Yahoo рекомендует использовать свой новый сервис – Squirrel.

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Yahoo Messenger был запущен в 1998 году, тогда он назывался еще Yahoo Pager. В 2016 году владельцы Yahoo Messenger попытались возродить интерес к данному сервису, перезапустив его на новой платформе, однако все старания оказались безрезультатными.
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 Теги: мессенджер, Yahoo Messenger

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Сегодня, 20:28 » Автор: Едгар Букмирза
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